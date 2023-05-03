"Нафтогаз" зафиксировал тариф на газ на целый год: сколько будем платить

Стоимость газа не будет меняться как минимум до мая следующего года.

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Тариф на газ / УНИАН

В Украине "Нафтогаз" установил тариф на газ с 1 мая 2023-го по 1 мая 2024-го. Речь идет о тарифном плане "фиксированный".

Каждый кубометр будут продавать за 7,96 грн, говорится в сообщении на официально сайте поставщика.

Стоимость газа не будет меняться как минимум до мая следующего года.

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"Цена тарифного плана "Фиксированный" (7,96 грн/м³ с НДС) зафиксирована на целый год. Период действия с 1 мая 2023 года по 1 мая 2024 года включительно. Срок действия тарифа может быть прекращен клиентом досрочно путем перехода на другой тарифный план", - говорится в сообщении.

Ранее в Минэнерго анонсировали повышение тарифов на электричество. С таким заявлением выступил заместитель руководителя ведомства Фарид Сафаров.

По словам чиновника, главная причина повышения тарифов на свет – нехватка денег для восстановления энергосистемы после ударов русских оккупантов и ее подготовке к зимнему периоду 2023/2024 годов.

Напомним, в Украине заявили о планах повысить для украинцев тарифы на газ и электроэнергию. Об этом говорится в официальном меморандуме к руководству Международного валютного фонда (МВФ)

"Мы твердо привержены реализации своевременной и амбициозной программы реформ, направленных на решение давних структурных проблем в энергетическом секторе, которые усугубились войной", - сообщалось в тексте.

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