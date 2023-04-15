Украинцам, задолжавшим за газ, будут звонить коллекторы - СМИ

В Украине должников за газ будут обзванивать коллекторы. В частности, это коснется тех, кто не платит вовремя "Нафтогазу".

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Газовая конфорка и монеты / коллаж фото УНИАН

В Украине людей, которые накопили долги за газ, будут обзванивать сотрудники коллекторской компании. В частности, это коснется тех, кто не платит вовремя за "голубое топливо" "Нафтогазу", сообщает "Обозреватель".

Как пишут журналисты, 882 тысячи грн в "Нафтогазе" потратят на услуги коллекторов. С мая прошлого года большинство населения стало клиентами "Нафтогаза", хотя с самого начала в госкомпании заявляли, что в ее планах нет цели поставлять "голубое топливо" всем украинцам.

Изначально в госкомпании планировали работать только с платежеспособной и ответственной частью клиентов (до трети), но после полномасштабной войны получил всех клиентов. И теперь пришлось заниматься работать над сбором долгов.

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По данным журналистов, компания "Кредит Борг Солюшнз" должна исправить документы (уточнить количество работников) и уже фактически выиграла тендер на работу с должниками за газ. То есть украинцам, которые вовремя не заплатят за "голубое топливо", будут звонить коллекторы от "Нафтогаза".

Цены на газ в Украине

Ранее СМИ сообщали, что компания "Нафтогаз Трейдинг" в рамках трехлетних договоров планирует в Украине повысить цены на газ для предприятий тепловой коммунальной энергетики более чем в 3 раза - до 29,392 тыс. грн/тыс. куб. м (с НДС).

По данным источника, компания рассмотрела обращение Министерства энергетики Украины относительно цены газа с учетом действия долгосрочных договоров, заключенных между компанией и предприятиями теплоснабжения, для формирования ими объемов газа на будущий отопительный сезон.

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