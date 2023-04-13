Новые платежки за газ в квартирах украинцев: в "Нафтогазе" пояснили, что изменилось

Украинцы в апреле получат обновленные платежки за газ. В одном документе впервые укажут и стоимость самого газа, и расходы на доставку, говорят в "Нафтогазе".

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В "Нафтогазе" пояснили, что изменилось с платежками на газ / brecorder.com, debaty.sumy.ua

Украинцы в апреле получат обновленные квитанции за газ. Теперь в одном документе впервые укажут и стоимость самого газа, и расходы на его доставку (абонентская плата). Об этом говорится на официальной странице в Facebook компании "Нафтогаз-Украина".

"По многочисленным просьбам потребителей, ГК "Нафтогаз Украины" и ООО "Газораспределительные сети Украины" объединили все бумажные квитанции за потребление и распределение газа в одном файле", – отметили в организации.

Далее сообщается, что с апреля клиенты "Нафтогаз Украины", а также Кропивницкого филиала "Газсети", АО "Днепрогаз", АО "Харьковгаз", АО "Харьковгоргаз", АО "Криворожгаз" и АО "Донецкоблгаз" получат мартовые счета в одной платежке. Ведь все реквизиты, индивидуальные QR-коды и данные по вариантам передачи показаний и оплаты собраны в одном месте.

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"К тому же, уменьшение количества бумажных платежек существенно сократит расходы на печать и доставку квитанций, что поможет нам сохранить не одно дерево и быть более дружественными к окружающей среде", – отметили в "Нафтогазе".

Отметим, ранее власти Украины до 1 мая 2021 года продлили льготную цену на газ для производителей тепла, бюджетных организаций и общежитий. К примеру, дочернее предприятие "Нафтогаза", компания Naftogaz Trading Gas для поставщиков тепла будет поставлять газ по цене 7,42 грн за кубометр, а для бюджетных учреждений - 16 39 грн за кубометр.

Цены на газ в Украине

Ранее СМИ сообщали, что компания "Нафтогаз Трейдинг" в рамках трехлетних договоров планирует в Украине повысить цены на газ для предприятий тепловой коммунальной энергетики более чем в 3 раза - до 29,392 тыс. грн/тыс. куб. м (с НДС).

По данным источника, компания рассмотрела обращение Министерства энергетики Украины относительно цены газа с учетом действия долгосрочных договоров, заключенных между компанией и предприятиями теплоснабжения, для формирования ими объемов газа на будущий отопительный сезон.

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