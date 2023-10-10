УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Деньги

Почему приходится переплачивать за газ: в "Нафтогазе" ответили

Дмитрий Видоменко
10 октября 2023, 15:40
В Украине некоторые потребители платят за доставку газа больше, чем могли бы. В "Нафтогазе" рассказали, почему это происходит
Газ, квитанции
Как говорят чиновники, если информация об объемах потребленного газа не поступает – облгаз самостоятельно делает расчеты / коллаж Главред, фото УНИАН

В Украине некоторые потребители платят за доставку "голубого топлива" больше, чем могли бы. Как говорится в объяснении НАК "Нафтогаз Украины".

Дело в том, что расчет суммы к оплате за доставку производится на основе данных от облгаза, которые ему обязаны передавать потребители.

Как говорят чиновники, если информация об объемах потребленного газа не поступает – облгаз самостоятельно осуществляет расчеты.

видео дня

В "Нафтогазе" отмечают ‒ в случае если показания счетчика не были переданы или переданы не в обязательный срок, то расчет суммы к оплате за поставку газа осуществляется расчетным способом. То бишь объемы потребленного газа определяются на основе месячного объема потребления за аналогичный период минувшего года. Потому-то цифры в квитанциях отличаются от фактических, объясняют чиновники.

При этом каждый потребитель может самостоятельно рассчитать стоимость доставки газа. Для этого объем потребления голубого топлива в прошлом году нужно умножить на тариф на распределение газа. Получившееся число следует разделить на двенадцать – и выйдет размер ежемесячного платежа.

Коммуналка для украинцев

Напомним, что в Украине отменили повышение тарифов на воду. Национальная комиссия по энергетике и коммунальным услугам отменила свои решения о повышении тарифов.

Украинцы могут платить за свет вдвое меньше. Украинцы могут в два раза сократить суммы в платежках за электроэнергию - для этого необходимо установить двухзонный счетчик.

Кто из украинцев имеет право получить скидку на газ.Клиенты государственной компании "Нафтогаз Украины" имеют возможность получить скидку на "голубое топливо" в размере 1%.

Украинцам повысят тарифы на электричество и пересчитают субсидии. Из-за повышения тарифов на электричество в Украине внесли изменение на процесс оформления субсидий. Теперь можно оформить выплаты в один клик и нужно минимум документов.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
газ Нафтогаз
Реклама

Главное за день

Когда по всей Украине выпадет первый снег: синоптик спрогнозировала дату

Когда по всей Украине выпадет первый снег: синоптик спрогнозировала дату

16:09 Синоптик
РФ до весны будет сильнее Украины и может пойти в наступление – Рустамзаде

РФ до весны будет сильнее Украины и может пойти в наступление – Рустамзаде

15:20 Украина
"Безопасность на 10-20 лет": эксперт рассказал о 3 сценариях завершения войны в Украине

"Безопасность на 10-20 лет": эксперт рассказал о 3 сценариях завершения войны в Украине

14:59 Украина
Все главные новости

Последние новости

16:30

Операция на территории Беларуси: Россия готовится провести ужасную провокацию

16:19

"Шут", который участвует в "клоунаде": Охлобыстин выдал саморазоблачительную пропаганду

16:15

99% людей отвечают неправильно: сверхсложная загадка с водой и чашками

16:09

Когда по всей Украине выпадет первый снег: синоптик спрогнозировала дату

16:06

Что нельзя одалживать 11 октября, чтобы не было неприятностей: приметы дня

Война в Израиле отвлечет Запад от Украины, если затянется более чем на 2 месяца - ЗагороднийВойна в Израиле отвлечет Запад от Украины, если затянется более чем на 2 месяца - Загородний
16:05

Были неправы и жестоки, но люблю: Собчак открыто оправдала убийц-россиян в Украине

16:03

"Месяц будет средненьким": 4 знака зодиака переживут октябрь без потрясенийВидео

15:53

"Москва передала вооружение": РФ знала о подготовке ХАМАС к нападению на Израиль - ГУР

15:41

Прощание с Ниной Матвиенко: полная программа, время, адреса

Реклама
15:40

Почему приходится переплачивать за газ: в "Нафтогазе" ответили

15:20

РФ до весны будет сильнее Украины и может пойти в наступление – РустамзадеВидео

14:59

"Безопасность на 10-20 лет": эксперт рассказал о 3 сценариях завершения войны в УкраинеВидео

14:55

Путин дал заднюю: британская разведка сообщила о важнейшем решении Кремля

14:54

РФ создает теневую армию наемников для войны в Украине: СМИ раскрыли детали

14:50

"Будет долго, тяжело и очень кроваво": генерал Милли оценил срок войны

14:49

За увольнением Игоря Танцюры вероятно последует отставка руководства БЭБ и прокуроров Таркана, Стадника и Станкова из Офиса генпрокурора актуально

14:17

Как выглядеть моложе своих лет: дерматолог назвала 3 виновников быстрого старенияВидео

14:10

Перемололи вместе с техникой: ВСУ нанесли мощный удар по россиянам на Востоке

13:51

Как война в Израиле скажется на помощи Украине: эксперт объяснил последствия

13:40

И отгонять никуда не нужно: как убрать царапины на машине

Реклама
13:25

Украинский офицер-предатель сбежал в РФ: в ГПСУ раскрыли неожиданные детали

13:25

100 тысяч солдат и тысячи танков: операция в Секторе Газа началась

13:13

Пропагандисты лютуют: Максим Галкин сменил гражданствоВидео

13:04

Температура подскочит до +23 градусов: синоптик назвала дату сильного потепления

13:00

Лопес постоянно "пилит" Аффлека, но хочет спасти брак - СМИ

12:58

Даже после маслят: как легко отмыть руки от грибов

12:54

Сотни БПЛА и ракет: украинцам назвали цели и сроки новых массированных ударов РФ

12:40

"Поезд горел на ходу": новые детали невероятного успеха ВСУ на Юге

12:33

Женщина рассказала, как предотвратить образование конденсата на окнах

12:22

Ругань и драки: Тодоренко жалуется на проблемы в семье

11:15

Мирные переговоры с Россией: в МИД сообщили когда начнется процесс

11:14

Лунный день 11 октября 2023: Месяц вещует решение беспокойных ситуаций и споров

11:10

"Спасибо, мама": Тоня Матвиенко обратилась к маме и посвятила ей песнюВидео

11:05

"Атака ХАМАС стала лучшим подарком Путину": в Politico назвали выгоду Кремля

10:47

Выплаты подняли: как украинцам получить 10,6 тысячи грн помощи

10:47

Зеленский прибыл в Румынию: о чем будет говорить с Йоханнисом

10:44

Лилия Ребрик беременна третьим ребенком

10:35

Список готов: в Воздушных силах назвали главные цели ударов по Украине

10:19

В Белом доме придумали, как протянуть через Конгресс военную помощь Украине - WP

09:50

Приговор для Ирана: Белый дом прокомментировал отправку своих войск в Израиль

Реклама
09:49

"Запад не поможет": аналитик назвал единственный сценарий победы УкраиныВидео

09:35

В Израиле супруги спрятали младенцев и приняли бой с боевиками ХАМАС

09:30

Офис очистки судебной системы о деле Шепелева: судьи ВС подыграли преступнику

09:26

Гороскоп на завтра 11 октября 2023: Тельцу - отказ от сигарет, Рыбам - нежелательный секрет супруга

09:18

Сергей Стерненко. Иран руководил нападением на ИзраильВидеоблоги

08:55

"Выдал секреты нацбезопасности": племянница Трампа рассказала, кто виноват в атаке на Израиль

08:41

Потап намекнул на уход из шоу-бизнеса

08:33

Оккупанты ночью ударили десятками дронов по югу: есть попадания

08:23

День ангела 11 октября по новому календарю: кто празднует именины в этот день

08:10

Циничный шабаш: как Россия "вплела" Украину в войну в Израилемнение

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Гороскоп
Гороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтра
Мода и красота
Мода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиСалаты
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять