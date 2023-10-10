Почему приходится переплачивать за газ: в "Нафтогазе" ответили

В Украине некоторые потребители платят за доставку газа больше, чем могли бы. В "Нафтогазе" рассказали, почему это происходит

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Как говорят чиновники, если информация об объемах потребленного газа не поступает – облгаз самостоятельно делает расчеты / коллаж Главред, фото УНИАН

В Украине некоторые потребители платят за доставку "голубого топлива" больше, чем могли бы. Как говорится в объяснении НАК "Нафтогаз Украины".

Дело в том, что расчет суммы к оплате за доставку производится на основе данных от облгаза, которые ему обязаны передавать потребители.

Как говорят чиновники, если информация об объемах потребленного газа не поступает – облгаз самостоятельно осуществляет расчеты.

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В "Нафтогазе" отмечают ‒ в случае если показания счетчика не были переданы или переданы не в обязательный срок, то расчет суммы к оплате за поставку газа осуществляется расчетным способом. То бишь объемы потребленного газа определяются на основе месячного объема потребления за аналогичный период минувшего года. Потому-то цифры в квитанциях отличаются от фактических, объясняют чиновники.

При этом каждый потребитель может самостоятельно рассчитать стоимость доставки газа. Для этого объем потребления голубого топлива в прошлом году нужно умножить на тариф на распределение газа. Получившееся число следует разделить на двенадцать – и выйдет размер ежемесячного платежа.

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