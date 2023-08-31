Тарифы на газ в сентября: сколько придется украинцам выложить из своего кармана

В Украине работает несколько поставщиков газа для населения. Тариф, в зависимости от поставщика, составляет от 7,7 до 9,99 грн за кубометр.

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Тариф на газ составляет от 7,7 до 9,99 грн за кубический мет / коллаж Главред, фото УНИАН

В Украине на данный момент функционируют сразу несколько поставщиков газа для населения. А тариф, в зависимости от поставщика, составляет от 7,7 до 9,99 грн за кубический метр. Об этом сообщает портал "ГазПравда".

Причем, согласно данным, сразу у семи поставщиков цена кубометра ниже 8 грн, а у пяти, соответственно, выше. Большинство (около 98%) украинских бытовых потребителей газа в настоящее время клиенты госкомпании "Нафтогаз Украины". Это приблизительно 12,4 млн домохозяйств, которые покупают топливо по гарантированной цене ‒ 7,96 грн за кубометр.

Годовые тарифные предложения действуют до 1 мая 2024 года включительно (соответственно, до конца отопительного сезона "голубое топливо" наверняка не подорожает. Кроме того, 22 августа нынешнего года Кабмин продлил действие PSO (специальных обязательств) на рынке природного газа (и это позволит сохранить без изменений в том числе и тарифы на тепло).

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Сколько стоит газ (грн за кубометр):

"ЭРУ Людям" – 7,70;

"Энерджи трейд групп" – 7,799;

"Нафтогаз" – 7,96;

"Тернопольоблгазсбыт" – 7,96;

"Прикарпат энерго трейд" – 7,98;

"Полтавагазсбыт" – 7,99;

"Галнафтогаз" – "Окко контракт" – 7,99;

"Львовэнергосбыт" – 8,20";

"Киевские энергетические услуги" (YASNO) – 8,46;

"Днепровские энергетические услуги" (YASNO) – 8,46;

"Аскания энерджи" – 9,95;

"Светгаз" – 9,99.

Кроме того, чиновники ввели и гибкий механизм использования фиксированных объемов газа ‒ как раз для производителей тепла во время отопительного сезона 2023/2024. Соответственно, теперь производители тепловой энергии смогут использовать сэкономленный на протяжении месяца ресурс фиксированного объема газа (и в последующих периодах отопительного сезона).

Коммунальные тарифы в Украине

Напомним, в Украине заявили о планах повысить для украинцев тарифы на газ и электроэнергию. Об этом говорится в официальном меморандуме к руководству Международного валютного фонда (МВФ).

"Мы твердо привержены реализации своевременной и амбициозной программы реформ, направленных на решение давних структурных проблем в энергетическом секторе, которые усугубились войной", - сообщалось в тексте.

в Минэнерго анонсировали повышение тарифов на электричество. С таким заявлением выступил заместитель руководителя ведомства Фарид Сафаров.

По словам чиновника, главная причина повышения тарифов на свет – нехватка денег для восстановления энергосистемы после ударов русских оккупантов и ее подготовке к зимнему периоду 2023/2024 годов.

С 1 июня 2023 года тариф на электричество для населения Украины вырос и составляет 2,64 за кВт-час.

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