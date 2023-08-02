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Тарифы на газ в августе: кому придется платить на 2 грн больше за каждый кубометр

Дмитрий Видоменко
2 августа 2023, 09:15 обновлено 2 августа, 09:15
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В Украине стоимость газа для тех, кто пользуется услугами не "Нафтогаза", а других поставщиков, довольно заметно отличается, говорят эксперты.
Тариф, газ, счетчик
Действующие годовые тарифы на газ продлятся до 1 мая 2024 включительно./ коллаж Главред, фото УНИАН

В Украине стоимость газа для тех, кто пользуется услугами не "Нафтогаза", а других поставщиков, разная. Об этом говорится в публикации портал "ГазПравда".

Всего тарифы обнародовала на данный момент дюжина поставщиков, а и цена составляет от 7,7 до 9,99 грн за кубометр (тариф самого популярного поставщика "Нафтогаз" не изменился и составляет 7,96 грн).

К примеру, в июле стоимость газа по сравнению с предыдущими месяцами снова не изменилась. При этом у семи поставщиков цена кубометра ниже 8 грн, еще у пяти – выше. К слову, большинство (около 98%) украинских бытовых потребителей газа в настоящее время являются клиентами госкомпании "Нафтогаз Украины". Такой показатель ‒ 12,4 млн украинских домохозяйств, которые покупают топливо по гарантированной цене 7,96 грн за кубометр.

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Кроме того, действующие годовые тарифы на газ продлятся до 1 мая 2024 включительно.

Напомним, в Украине заявили о планах повысить для украинцев тарифы на газ и электроэнергию. Об этом говорится в официальном меморандуме к руководству Международного валютного фонда (МВФ)

"Мы твердо привержены реализации своевременной и амбициозной программы реформ, направленных на решение давних структурных проблем в энергетическом секторе, которые усугубились войной", - сообщалось в тексте.

в Минэнерго анонсировали повышение тарифов на электричество. С таким заявлением выступил заместитель руководителя ведомства Фарид Сафаров.

По словам чиновника, главная причина повышения тарифов на свет – нехватка денег для восстановления энергосистемы после ударов русских оккупантов и ее подготовке к зимнему периоду 2023/2024 годов.

С 1 июня 2023 года тариф на электричество для населения Украины вырос и составляет 2,64 за кВт-час.

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