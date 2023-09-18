Как поменялись коммунальные тарифы и сколько теперь заплатят украинцы: официальные данные

В Украине с августа 2022 года и по август 2023 года зафиксирован рост стоимости услуг ЖКХ на 14,2%. Сильнее всего подорожало электричество.

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Сильнее всего в Украине подорожало электричество / коллаж Главред, фото УНИАН, pixabay

В Украине за период с августа 2022 года и по август 2023 года был зафиксирован рост стоимости жилищно-коммунальных услуг на 14,2%. Сильнее всего подорожала электроэнергия – на 69,7%. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Кроме того, подорожали другие коммунальные платежи:

вывоз мусора и прочих бытовых отходов – 13,8%;

содержание придомовой территории – 7,5%;

управление многоквартирными домами – 2,7%;

водоснабжение – 0,8%;

отвод канализации – 0,7%.

При этом стоимость "голубое топливо" не изменилась. А, в некоторых регионах тарифы на горячую воду и отоплению вообще снизились. Снижение цены составило 0,2%.

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Кроме того, ранее сообщалось, что в Украине стоимость газа для производства тепла коммерческим потребителям будет снижена по отношению к минувшему сезону. Она будет определяться исходя из рыночных цен по всей стране.

"Отныне производители тепловой энергии смогут использовать сэкономленный в течение месяца ресурс фиксированного объема газа в последующих периодах отопительного сезона. В то же время обращаемся к общинам с просьбой экономно относиться к использованию природного газа и осуществлять своевременные расчеты. От этого зависит наша общая энергетическая безопасность", – говорили чиновники из госкомпании "Нефтегаз Украины".

Коммунальные тарифы в Украине

Напомним, в Украине заявили о планах повысить для украинцев тарифы на газ и электроэнергию. Об этом говорится в официальном меморандуме к руководству Международного валютного фонда (МВФ).

"Мы твердо привержены реализации своевременной и амбициозной программы реформ, направленных на решение давних структурных проблем в энергетическом секторе, которые усугубились войной", - сообщалось в тексте.

в Минэнерго анонсировали повышение тарифов на электричество. С таким заявлением выступил заместитель руководителя ведомства Фарид Сафаров.

По словам чиновника, главная причина повышения тарифов на свет – нехватка денег для восстановления энергосистемы после ударов русских оккупантов и ее подготовке к зимнему периоду 2023/2024 годов.

С 1 июня 2023 года тариф на электричество для населения Украины вырос и составляет 2,64 за кВт-час.

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