В "Нафтогазе" рассказали, хватит ли в Украине газа на отопительный сезон-2023

В Украине достаточно запасов газа, чтобы пройти отопительный сезон 2023-2024. На сегодня накоплено 15,75 млрд кубометров газа, сообщают в "Нафтогазе".

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Газ, батарея / коллаж Главред, фото УНИАН

В Украине запасы газа достаточны для прохождения отопительного сезона 2023/2024. Об этом заявил глава правления госкомпании "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев в интервью порталу "Левый берег".

По его словам, Кабмин Украины поставил задачу накопить 14,7 млрд кубометров газа. А на данный момент уже накоплено 15,75 млрд кубометров газа.

"Нафтогаз даже перевыполнил план. На сегодня уже есть 15,75 млрд кубометров газа. И до зимы ожидаем пересечь отметку 16 млрд кубов. Достаточно ли этого? Ведь цифры в миллиардах кубометров не всегда понятны людям. Я должен заверить, что такие показатели абсолютно достаточные, чтобы уверенно пройти зиму. Также мы продолжим свою добычу газа", — рассказал Чернышов.

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Как говорит чиновник, сейчас в Украине накопили гораздо больше газа, чем в прошлом.

"Есть две составляющие результата. Первая и самая важная - увеличение добычи украинского газа. Благодаря группе "Нафтогаз" она постепенно росла. Мы выходим на отметку +7%, если сравнивать с предыдущим годом. Также должен отметить, что удалось обеспечить условия и помочь добыче частными компаниями, которые не могли экспортировать свободный ресурс. Нафтогаз выходил на рынок закупок, чтобы предоставить возможность этим компаниям добывать и оставаться ликвидными. И второй фактор ‒ дополнительный объем газа от хранения нерезидентами. Нам удалось привлечь их, что является важным результатом", ‒ объяснил Чернышов.

Отключение электроэнергии в Украине

В Украине утвердили план действий на случай блэкаутов. Опираясь на прошлогодний опыт, уже подготовлен план действий в случае долговременных отключений электроэнергии, сообщил Клименко.

Председатель правления НЭК Укрэнерго Владимир Кудрицкий рассказал, что длительность графиков отключений света в случае атак РФ на энергетические объекты зависит от того, каким в этот день будет потребление.

При этом шесть категорий украинцев будут со светом даже в случае блэкаута. Министерство энергетики создаст специальную базу данных уязвимых потребителей.

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко считает, что серьезные проблемы со светом и отоплением могут возникнуть в Киеве и Одессе, напряженная ситуация грозит Кременчугу, Житомиру, Кропивницкому и Запорожью. В зоне риска и прифронтовые города.

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