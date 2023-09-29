Шесть категорий украинцев будут со светом даже в случае блэкаута: список

Министерство энергетики создаст специальную базу данных уязвимых потребителей.

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Некоторым категориям украинцев не будут выключать свет / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

В Украине могут запретить выключать свет шести категориям граждан, которые являются уязвимыми потребителями. Такое постановление будет действовать в случае действия графиков отключения света и блэкаутов.

Кому не грозит отключение света в Украине

Как пишет РБК-Украина, к категориям уязвимых потребителей относятся следующие бытовые потребители электрической энергии:

получатели жилищных субсидий;

лица с инвалидностью I и II группы, в том числе лица, осуществляющие уход за ребенком с инвалидностью или за лицом с инвалидностью с детства, не являющимися получателями жилищных субсидий;

лица, содержащие детские дома семейного типа и не являющиеся получателями жилищных субсидий;

многодетные и малообеспеченные семьи, не являющиеся получателями жилищных субсидий;

приемные семьи, имеющие на попечении троих и более детей и не являющихся получателями жилищных субсидий;

бытовые потребители электрической энергии, находящиеся в жилых помещениях, жизнь и здоровье которых зависит от непрерывной работы медицинского оборудования, питающегося от электрических сетей, подтверждаемого сведениями и/или документами, не являющихся получателями жилищных субсидий.

Министерство энергетики создаст специальную базу данных уязвимых потребителей. В нее будут вносить следующие данные:

видео дня

ФИО;

число, месяц, год рождения;

регистрационный номер учетной карты налогоплательщика;

адрес задекларированного (зарегистрированного) места жительства (нахождения) или адрес фактического места жительства;

реквизиты документа, удостоверяющего личность иностранца или лицо без гражданства, ЭИС-код (код энергетической идентификации точки коммерческого учета);

номер лицевого счета уязвимого потребителя;

название организации-поставщика универсальных услуг и ее код в Едином государственном реестре предприятий и организаций Украины;

дата начала и завершения применения специальных мер защиты уязвимых потребителей.

Как подать заявку

Для установления статуса уязвимого потребителя и создания соответствующей записи в базе данных следует обратиться к поставщику универсальных услуг лично или в электронной форме через личный кабинет на официальном сайте поставщика с заявлением о взятии на учет.

Заявление должно быть рассмотрено в течение 10 рабочих дней. Потребителя информируется путем указания указанной информации в выставленном счете (квитанции) и личном кабинете на официальном сайте.

Будут ли отключать свет в Украине

Пока графики отключений света не действуют. Тем не менее графики отключения света уже разработали в некоторых областях Украины. В случае атак на энергоинфраструктуру со стороны России веерные отключения могут применяться уже с 1 октября.

В Укрэнерго рассказали, что будет со светом в сентябре-октябре. По словам главы правления компании Владимира Кудрицкого, подготовка к отопительному сезону идет по плану. Свет отключать не будут, однако ситуация может корректироваться из-за российских обстрелов.

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко считает, что серьезные проблемы со светом и отоплением могут возникнуть в Киеве и Одессе, напряженная ситуация грозит Кременчугу, Житомиру, Кропивницкому и Запорожью. В зоне риска и прифронтовые города.

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