Будут ли в Украине отключать свет зимой: эксперт назвал два условия блэкаута

Будут ли отключать свет в Украине грядущей зимой - сложно прогнозировать. Все будет зависеть от нескольких факторов. Об этом в эфире Сніданку з 1+1 рассказал генеральный директор компании-провайдера электроэнергии YASNO Сергей Коваленко.
"Отключение света может происходить по двум причинам. Например, когда нет производимой электроэнергии. Мы на больших пиках потребления, к сожалению, являемся дефицитным государством, и у нас не хватает собственной электроэнергии. Но, на мой взгляд, это не столь большая проблема, и она может быть решена путем экспорта электроэнергии из Европы. Если этот вопрос не будет решен на 100%, то отключения будут, но прогнозируемые и короткие", – объяснил он.
Второй тип отключений происходит, когда повреждены сети, объекты энергетической инфраструктуры.
В этом случае также есть два типа отключений.
"Первый – когда мы знаем, что повреждено, и все знают ориентировочное время на восстановление. К примеру, 20 минут, час, день-два. Второй – когда случается авария. Тогда продолжительность может быть неизвестна", - сказал Коваленко.
Он добавил, что никто не знает будут ли попадания во время ракетных обстрелов страны-агрессора РФ. При этом Коваленко посоветовал гражданам готовиться к возможным отключениям.
Отключение электроэнергии в Украине
В Украине утвердили план действий на случай блэкаутов. Опираясь на прошлогодний опыт, уже подготовлен план действий в случае долговременных отключений электроэнергии, сообщил Клименко.
Председатель правления НЭК Укрэнерго Владимир Кудрицкий рассказал, что длительность графиков отключений света в случае атак РФ на энергетические объекты зависит от того, каким в этот день будет потребление.
При этом шесть категорий украинцев будут со светом даже в случае блэкаута. Министерство энергетики создаст специальную базу данных уязвимых потребителей.
Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко считает, что серьезные проблемы со светом и отоплением могут возникнуть в Киеве и Одессе, напряженная ситуация грозит Кременчугу, Житомиру, Кропивницкому и Запорожью. В зоне риска и прифронтовые города.
Другие новости:
- Украина готова к повышению тарифов на газ и свет, как рекомендует США
- Названо идеальное время, когда включать бытовую технику, чтобы экономить свет
- Что будут делать, если в Украине долго не будет света: в МВД раскрыли планы