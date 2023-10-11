Будут ли в Украине отключать свет зимой: эксперт назвал два условия блэкаута

Украина находится на больших пиках потребления, при этом является дефицитным государством, сказал гендиректор компании YASNO.

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Планируются ли отключения света в Украине? / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Будут ли отключать свет в Украине грядущей зимой - сложно прогнозировать. Все будет зависеть от нескольких факторов. Об этом в эфире Сніданку з 1+1 рассказал генеральный директор компании-провайдера электроэнергии YASNO Сергей Коваленко.

"Отключение света может происходить по двум причинам. Например, когда нет производимой электроэнергии. Мы на больших пиках потребления, к сожалению, являемся дефицитным государством, и у нас не хватает собственной электроэнергии. Но, на мой взгляд, это не столь большая проблема, и она может быть решена путем экспорта электроэнергии из Европы. Если этот вопрос не будет решен на 100%, то отключения будут, но прогнозируемые и короткие", – объяснил он.

Второй тип отключений происходит, когда повреждены сети, объекты энергетической инфраструктуры.

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В этом случае также есть два типа отключений.

"Первый – когда мы знаем, что повреждено, и все знают ориентировочное время на восстановление. К примеру, 20 минут, час, день-два. Второй – когда случается авария. Тогда продолжительность может быть неизвестна", - сказал Коваленко.

Он добавил, что никто не знает будут ли попадания во время ракетных обстрелов страны-агрессора РФ. При этом Коваленко посоветовал гражданам готовиться к возможным отключениям.

Отключение электроэнергии в Украине

В Украине утвердили план действий на случай блэкаутов. Опираясь на прошлогодний опыт, уже подготовлен план действий в случае долговременных отключений электроэнергии, сообщил Клименко.

Председатель правления НЭК Укрэнерго Владимир Кудрицкий рассказал, что длительность графиков отключений света в случае атак РФ на энергетические объекты зависит от того, каким в этот день будет потребление.

При этом шесть категорий украинцев будут со светом даже в случае блэкаута. Министерство энергетики создаст специальную базу данных уязвимых потребителей.

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко считает, что серьезные проблемы со светом и отоплением могут возникнуть в Киеве и Одессе, напряженная ситуация грозит Кременчугу, Житомиру, Кропивницкому и Запорожью. В зоне риска и прифронтовые города.

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