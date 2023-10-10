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"Графики будут пересмотрены": стало известно на сколько могут отключать свет

Юлия Куришко
10 октября 2023, 23:56 обновлено 10 октября, 23:58
Списки потребителей и очередность возможных отключений изменят, чтобы сделать их более равномерными, пояснил Кудрицкий.
'Графики будут пересмотрены': стало известно на сколько могут отключать свет
В "Укрэнерго" сообщили о графиках откючений / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Председатель правления НЭК "Укрэнерго"Владимир Кудрицкий рассказал, что длительность графиков отключений света в случае атак РФ на энергетические объекты зависит от того, каким в этот день будет потребление.

"Зависит от того, каким может быть дефицит мощности в системе в целом. Если он маленький, это не должно быть 4 часа, если он больше, это может быть 4 часа или может быть какое-то другое значение. Это вопрос не к самим графикам, а какое у нас будет потребление в конкретный день и какие будут способности наших электростанций выработать эту электроэнергию", - пояснил Кудрицкий в эфире телемарафона "Єдині новини".

По его словам, графики отключений будут пересмотрены. Списки потребителей и очередность возможных отключений изменят, чтобы сделать их более равномерными.

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"Наверное, стопроцентно идеальной равномерности достичь нельзя, но более равномерными сделать их можно и в том числе за счет того, что сейчас местная власть имеет гораздо лучшее обеспечение автономными источниками питания, в частности дизельными генераторами, которые могут питать объекты критической инфраструктуры", - отметил глава "Укрэнерго".

Отключение света в Украине

Напомним, что в Украине утвердили план действий на случай блэкаутов. Опираясь на прошлогодний опыт, уже подготовлен план действий в случае долговременных отключений электроэнергии, сообщил Клименко.

Шесть категорий украинцев будут со светом даже в случае блэкаута. В Украине могут запретить выключать свет шести категориям граждан, которые являются уязвимыми потребителями.

В "Укрэнерго" дали советы украинцам, как пережить зиму. удрицкий рассказал, что в случае обстрелов со стороны России Украине может не хватить электроэнергии на зиму. Однако сейчас идет активная подготовка к зимнему сезону.

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