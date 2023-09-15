'Обстрелы РФ могут изменить ситуацию': в 'Укрэнерго' дали советы украинцам на зиму

В Украине сейчас идет активная подготовка к зимнему сезону, сообщил Владимир Кудрицкий.

https://glavred.info/ukraine/obstrili-rf-mozhut-zminiti-situaciyu-v-ukrenergo-dali-poradi-ukrajincyam-na-zimu-10500961.html Ссылка скопирована

В "Укрэнерго" рассказали, чего ожидать зимой / коллаж: Главред, фото: pexels.com

Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий рассказал, что в случае обстрелов со стороны России Украине может не хватить электроэнергии на зиму. Однако сейчас идет активная подготовка к зимнему сезону.

"Если говорить о сценарии без обстрелов, то мы понимаем каким образом покрывать зимой это потребление. Но обстрелы могут сильно переформатировать ситуацию. Поэтому мы должны быть готовы к худшим сценариям. В чем наихудший сценарий? Это повторение массированных атак ракетами, дронами именно против энергосистемы, - сообщил Кудрицкий в телемарафоне "Єдині новини".

Он добавил, что энергетики готовят оборудование, запас материалов и схемы питания потребителей, чтобы быстро ремонтировать нанесенные повреждения электросети.

видео дня

Кудрицкий отметил, что к зиме также активно готовится система ПВО и дал несколько советов для украинцев.

"Во-первых, экономное и рациональное потребление электроэнергии. С ноября будет похолодание и увеличение потребления. Его можно немножко смягчить для энергосистемы, потребляя электроэнергию более экономно", - подчеркнул он.

Также стоит готовиться к зиме в бытовом плане, например, купить генератор и другие нужные вещи.

"Очень много советов, которые в прошлом году мы давали потребителям, они могут быть актуальными в этом году. Если есть дизель-генератор или накопитель электроэнергии, то их надо проверить и привести в порядок. По возможности утеплить жилье, если такая финансовая возможность есть", - добавил глава "Укрэнерго".

Напомним, что Россия не оставит своих преступных целей бить по объектам критической инфраструктуры Украины. Таким образом враг хочет нанести вред нашей стране и ее экономике, генерал рассказал, как будут отражать атаки РФ зимой.

Эксперт раскрыл, есть ли вероятность отселения части Киева. Владимир Омельченко пояснил, что у государства нет возможности всех эвакуировать. Конечно, полностью исключать этот риск невозможно, но он незначительный.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.