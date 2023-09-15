'Обстрелы РФ могут изменить ситуацию': в 'Укрэнерго' дали советы украинцам на зиму

Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий рассказал, что в случае обстрелов со стороны России Украине может не хватить электроэнергии на зиму. Однако сейчас идет активная подготовка к зимнему сезону.
"Если говорить о сценарии без обстрелов, то мы понимаем каким образом покрывать зимой это потребление. Но обстрелы могут сильно переформатировать ситуацию. Поэтому мы должны быть готовы к худшим сценариям. В чем наихудший сценарий? Это повторение массированных атак ракетами, дронами именно против энергосистемы, - сообщил Кудрицкий в телемарафоне "Єдині новини".
Он добавил, что энергетики готовят оборудование, запас материалов и схемы питания потребителей, чтобы быстро ремонтировать нанесенные повреждения электросети.
Кудрицкий отметил, что к зиме также активно готовится система ПВО и дал несколько советов для украинцев.
"Во-первых, экономное и рациональное потребление электроэнергии. С ноября будет похолодание и увеличение потребления. Его можно немножко смягчить для энергосистемы, потребляя электроэнергию более экономно", - подчеркнул он.
Также стоит готовиться к зиме в бытовом плане, например, купить генератор и другие нужные вещи.
"Очень много советов, которые в прошлом году мы давали потребителям, они могут быть актуальными в этом году. Если есть дизель-генератор или накопитель электроэнергии, то их надо проверить и привести в порядок. По возможности утеплить жилье, если такая финансовая возможность есть", - добавил глава "Укрэнерго".
Напомним, что Россия не оставит своих преступных целей бить по объектам критической инфраструктуры Украины. Таким образом враг хочет нанести вред нашей стране и ее экономике, генерал рассказал, как будут отражать атаки РФ зимой.
Эксперт раскрыл, есть ли вероятность отселения части Киева. Владимир Омельченко пояснил, что у государства нет возможности всех эвакуировать. Конечно, полностью исключать этот риск невозможно, но он незначительный.
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