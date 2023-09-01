'Готовиться к зиме': эксперт раскрыл, есть ли вероятность отселения части Киева

В интервью Главреду директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко рассказал есть ли вероятность отселения Киева, учитывая, если система повреждена на 50%.
Эксперт по энергетике сообщил, что информацию об отселении киевлян говорил мэр Киева Виталий Кличко и его советники.
"Я говорил, что наоборот, такой необходимости нет. Тогда уже началась паника, многие люди сами готовились к эвакуации, были большие очереди за водой и тому подобное. Но я тогда говорил, что система Киева выдержит, и мой прогноз сбылся. Поэтому и в этом году нужно не поддаваться панике, а лучше готовиться к зиме. И на уровне государства, и на уровне региональной власти, и каждый гражданин должен готовиться", - добавил Омельченко.видео дня
Он добавил, что у государства нет возможности всех эвакуировать. Конечно, полностью исключать этот риск невозможно, но он незначительный.
Энергетическая ситуация в Украине
Напомним, что энергетик Владимир Омельченко рассказал о готовности Украины к новому сезону. Украина находится на пике ремонтной кампании. Сейчас ремонтируют четыре атомных блока, продолжается ремонт блоков тепловой генерации и гидроагрегатов.
Энергетик назвал украинцам простые способы пережить блэкауты. Как говорит эксперт Владимир Омельченко, у некоторых владельцев частных домов ситуация в зиму 2023/2024 может сложиться вполне нужным образом.
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