"Традиционные мероприятия": эксперт назвал украинцам простые способы пережить блэкауты

Как говорит эксперт Владимир Омельченко, у некоторых владельцев частных домов ситуация в зиму 2023/2024 может сложиться вполне нужным образом.

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В первую очередь, говорит Владимир Омельченко, людям нужно заняться тепломодернизацией жилья / коллаж Главред, фото УНИАН и Iclub.energy

Есть определенный протокол действий, который нужно соблюдать украинцам в условиях грядущей зимы из-за возможных обстрелов русских оккупантов. Об этом в интервью Главреду рассказал директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

"Америки здесь я не открою, потому что это традиционные мероприятия. Для жителей крупных городов, это прежде всего тепломодернизация помещений. Также стоит запастись системами накопления электрической энергии ‒ павербанками, автономными горелками для приготовления пищи. Кроме того, можно оборудовать дома умными розетками, которые тоже помогают экономить электрическую энергию ‒ да и в целом потреблять ее более разумно ‒ избегая чрезмерных нагрузок в вечерний период и распределять такие нагрузки на день или ночь", ‒ сказал он.

Как говорит Омельченко, у некоторых владельцев частных домов ситуация в зиму 2022/2023 может сложиться вполне нужным образом.

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"Для частных домов ситуация не столь критична, потому что там все-таки у людей могут быть твердотопливные котлы. И если у человека есть запас пеллет, дров или угля, он переживет зиму самостоятельно. Безусловно, стоит купить LED-лампы, которые хранят электроэнергию, фонарики на всякий случай. Что касается местных властей, то важно, чтобы все котельные и водоканалы имели возможность альтернативного энергообеспечения как за счет генераторов, так и систем накопления электрической энергии. Потому что даже если в доме не будет электрической энергии, то население сможет нормально перезимовать", ‒ сказал он.

Кто такой Владимир Омельченко Владимир Омельченко - директор энергетических программ Центра Разумкова. Автор более 50 научных и публицистических работ. Участвовал в разработке и осуществлении международных энергетических проектов и научных исследованиях международной энергетической политики. В 1992-1996 г. работал на различных должностях в области машиностроения; 1997-1998 - главный специалист отдела нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности Министерства экономики Украины; 1998-2003 - НАК "Нафтогаз Украины", возглавлял направление транспорта нефти; 2004-2007 - главный консультант Национального института проблем международной безопасности СНБО Украины; С февраля 2007 г. — эксперт Центра Разумкова, с 2013 года — директор энергетических программ.

Отопительный сезон в Украине

Военный эксперт Олег Жданов оценил риск блэкаута в Украине осенью и зимой. По его мнению, все будет зависеть не только от угроз военных атак России, но и от способности восстановить украинскую критическую инфраструктуру, которая была повреждена врагом в рамках прошлого отопительного сезона.

Отопительный сезон в Украине под угрозой, поскольку Россия серьезно повредила ТЭС и ТЭЦ, считает глава Национальной комиссии по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Константин Ущаповский. Он напомнил, что в стране очень медленно восстанавливается критическая инфраструктура, ситуация может привести к проблемам.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина намерена усилить ПВО, чтобы снизить угрозы для проведения будущего отопительного сезона. Как утверждает чиновник, энергетическая система лучше защищена, чем в феврале 2022 года.

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