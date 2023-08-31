'Будет очень тяжело': энергетик рассказал о готовности Украины к новому сезону

В интервью Главреду директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко рассказал, чего ждать зимой - могут ли возникнуть трудности и насколько сейчас Украина готова к новому сезону.
"Никто не знает, каким он будет - жизнь покажет. Да, он будет очень тяжелым, но я не считаю, что он будет тяжелее, чем прошлогодний по ряду причин", - добавил энергетик.
По его словам, что касается готовности к сезону, то сегодня Украина находится на пике ремонтной кампании. Сейчас ремонтируют четыре атомных блока, продолжается ремонт блоков тепловой генерации, гидроагрегатов, подстанций "Укрэнерго".
"Наша энергетическая система была разрушена почти наполовину, и из-за этого возник большой дефицит мощности, а также сегодня существует дефицит передачи мощности "Укрэнерго". Самой большой проблемой осенне-зимнего периода будет именно наличие определенного дефицита мощности. Поэтому перед Кабмином и энергетическими компаниями стоит задача прежде всего сделать так, чтобы дефицит был как можно меньшим", - подчеркнул Омельченко.
Угроза блэкаутов в Украине
Напомним, что эксперт рассказал, готовиться ли украинцам к блэкауту осенью.Украинская энергетическая система находится в аварийном состоянии из-за повреждений и разрушений, подчеркнул Владимир Омельченко.
Энергетик назвал украинцам простые способы пережить блэкауты. Как говорит эксперт Владимир Омельченко, у некоторых владельцев частных домов ситуация в зиму 2023/2024 может сложиться вполне нужным образом.
Стоит ли опасаться отключений света из-за обстрелов. Эксперт Владимир Омельченко говорит, что на территориях прифронтовых или освобожденных ситуация с электроснабжением может осложниться.
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