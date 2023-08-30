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"Аварийное состояние": эксперт рассказал, готовиться ли украинцам к блэкауту осенью

Юлия Куришко
30 августа 2023, 18:39 обновлено 30 августа, 18:57
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Украинская энергетическая система находится в аварийном состоянии из-за повреждений и разрушений, подчеркнул эксперт.
'Аварийное состояние': эксперт рассказал, готовиться ли украинцам к блэкауту осенью
Эксперт рассказал о плановых отключениях электроэнергии в Украине / коллаж: Главред, фото: УНИАН, Минобороны РФ

В интервью Главреду директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко рассказал, чего ждать зимой и стоит ли готовиться к практике плановых отключений и к системным авариям.

По словам Омельченко, украинская энергетическая система находится в аварийном состоянии из-за повреждений и разрушений. Восстановить ее до уровня, который был до широкомасштабного вторжения, не удастся, потому что для этого нужно очень много времени и денег.

"Действительно, можно сказать, что плановые отключения будут из-за дефицита мощности, который ожидается на уровне 2-3 гигаватт в отдельные часы. То есть не постоянно, а в отдельный период времени, во время самых больших морозов. Такой дефицит может компенсироваться прежде всего импортом электрической энергии - сегодня мы имеем возможность импортировать 1,2 гигаватта, чем мы можем покрыть возможный дефицит примерно на 40 процентов", - пояснил эксперт.

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Он считает, что остальную часть дефицита нельзя будет покрыть, чтобы сохранить энергетическую систему - необходимо будет переходить к плановым отключениям. Но это не значит, что их будет больше, чем в прошлом году.

"Я надеюсь, что их будет меньше, а риски блэкаута вообще намного меньше, чем в прошлом году. Потому что, во-первых, у нас на порядок улучшилась система ПВО, а во-вторых, энергетики уже перестроились и имеют опыт действий в критической ситуации. Поэтому сегодня наиболее важно-обеспечить работу как можно большего количества мощностей. И здесь наибольший потенциал у государственной компании "Центрэнерго", которые могут задействовать больше мощностей угольных, газомазутных блоков. Но для этого им нужно ускорить ремонтную кампанию, везти больше угля", - подчеркнул Омельченко.

Хотя эксперт добавил, что существует дефицит не только обычных мощностей, но и маневровых. Поэтому целесообразно закупить газовые генераторы и настроить их в газотранспортной системе (ГТСУ).

"За счет этого сможем получить дополнительных 600-700 мегаватт балансирующих мощностей, что тоже было бы неплохо. К сожалению, пока Минэнерго этим не занимается, хотя нужно это делать срочно, пока еще есть время", - добавил он.

Ракетная атака РФ по Украине 30 августа

Напомним, что РФ атаковала дронами объект инфраструктуры на Житомирщине. Обломками сбитого беспилотника были частично повреждены объект инфраструктуры и железнодорожное полотно. Жертв и пострадавших нет.

Страна-агрессор Россия ночью 30 августа атаковала Киев ракетами-погибли два человека. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Дарницком районе обломки ракет упали на крышу торгового помещения, вспыхнул пожар.

Также эту ночь в Одессе раздавались взрывы. Российские оккупанты запустили крылатые ракеты "Калибр" из акватории Черного моря. Около трех часов ночи сообщили о ракетной опасности для и призвали одесситов пройти в укрытие.

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