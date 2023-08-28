Российский оппозиционер раскрыл, повлияет ли уход Путина на завершение войны

В интервью Главреду российский оппозиционер, журналист и социолог Игорь Яковенко рассказал, повлияет ли уход Путина от власти на ускорение завершения войны.
Оппозиционер считает, что такой сценарий - это ненаучная фантастика. Путин никакому Мишустину власть не передаст. Никакого преемника у Путина не бывает, не было и не будет. То, что он на четыре года передавал власть Медведеву, это было в другой ситуации.
"Дал, что называется, подержать. Ничего другого там не было. И потом, Медведев-это совершенно уникальный персонаж. Этот человек не способен к самостоятельной жизни-я не знаю, как он справляется с предметами своей одежды, но во всяком случае никаких решений в своей жизни он никогда не принимал. И находясь на вершинах российской власти в течение длительного периода, этот человек не смог даже своей команды создать", - считает Игорь Яковенко.
По его словам в нынешней ситуации никаких шансов на то, что Путин оторвется от власти добровольно, не существует. Просто потому что Путин хорошо понимает, что как только он сдаст кому-нибудь власть, на следующий день он будет либо убит, либо его просто своему суду предадут, либо передадут в Гаагу.
"Потому что в российской традиции все абсолютно беды страны, а Путин покидает страну в состоянии полной разрухи, будут обвинять Путина. То есть так же, как Хрущев обвинял Сталина, Брежнев обвинял Хрущева, Горбачев - Брежнева, Ельцин - Горбачева. То есть любой обвиняет во всех проблемах предшественника. И тут же Путин превратится в предателя, преступника - он это прекрасно понимает. Поэтому никакой передачи власти, никакого преемника просто не будет", - считает Яковенко.
Смотрите интервью Игоря Яковенко Главреду о мобилизации в России:
Напомним, что эксперт назвал, кто и когда может поднять мятеж в России. Игорь Яковенко спрогнозировал, когда военная верхушка в РФ может перестать поддерживать Владимира Путина.
У Путина сделали заявление о гибели Пригожина и причастности Кремля. Для подтверждения гибели главаря ЧВК Вагнер Евгения Пригожина нужны экспертизы, официальных результатов пока нет, сказал Дмитрий Песков.
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