Сколько украинцам придется платить за свет осенью: изменится ли что-нибудь

Украинцы в сентябре (и далее до конца отопительного сезона) будут платить за электричество по тарифу 2,64 грн за киловатт-час, сообщают в Кабмине.

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Цена электричества не изменится как минимум до конца отопительного сезона в следующем году, говорят в Минэнерго / коллаж Главред, фото УНИАН

Украинцы в сентябре будут платить за электричество по нынешнему тарифу – 2,64 грн за киловатт-час. Об этом сообщается на официальном портале Кабмина со ссылкой на слова руководителя Минэнерго Германа Галущенко.

По его словам, цена электричества не изменится как минимум до конца отопительного сезона в следующем году.

Как говорится в заявлении Кабмина, решение о повышении тарифа приняли в июне и действовать новая цена будет как минимум до апреля следующего года. А вот последующий пересмотр цен будет зависеть от целого ряда факторов ‒ в том числе от ситуации в энергетической сфере.

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Само повышение тариф электричества для населения Галущенко называет вынужденной мерой. Цель, по его словам, состояла в необходимости получить дополнительные средства на ремонт энергосистемы, которая была значительным образом повреждена во время атак русских оккупантов.

"Все расчеты показывали: мы не сможем максимально восстановить систему до следующей зимы. И, соответственно, провести самую масштабную ремонтную кампанию и поддержать генерацию", – подытожил он.

Повышение тарифа на электроэнергию в Украине

Напомним, ранее в Минэнерго анонсировали повышение тарифов на электричество. С таким заявлением выступил заместитель руководителя ведомства Фарид Сафаров.

По словам чиновника, главная причина повышения тарифов на свет – нехватка денег для восстановления энергосистемы после ударов русских оккупантов и ее подготовке к зимнему периоду 2023/2024 годов.

С июня 2023 года тариф установился на уровне 2,64 грн за киловатт-час.

До того в Украине заявили о планах повысить для украинцев тарифы на газ и электроэнергию. Об этом говорится в официальном меморандуме властей страны к руководству Международного валютного фонда (МВФ)

"Мы твердо привержены реализации своевременной и амбициозной программы реформ, направленных на решение давних структурных проблем в энергетическом секторе, которые усугубились войной", — сообщалось в тексте.

Эксперт Александр Харченко отметил, что повышение тарифа приведет к тому, что в среднем платить за свет придется 150-250 гривен.

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