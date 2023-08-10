Сколько украинцам придется платить за свет осенью: изменится ли что-нибудь

Украинцы в сентябре будут платить за электричество по нынешнему тарифу – 2,64 грн за киловатт-час. Об этом сообщается на официальном портале Кабмина со ссылкой на слова руководителя Минэнерго Германа Галущенко.
По его словам, цена электричества не изменится как минимум до конца отопительного сезона в следующем году.
Как говорится в заявлении Кабмина, решение о повышении тарифа приняли в июне и действовать новая цена будет как минимум до апреля следующего года. А вот последующий пересмотр цен будет зависеть от целого ряда факторов ‒ в том числе от ситуации в энергетической сфере.
Само повышение тариф электричества для населения Галущенко называет вынужденной мерой. Цель, по его словам, состояла в необходимости получить дополнительные средства на ремонт энергосистемы, которая была значительным образом повреждена во время атак русских оккупантов.
"Все расчеты показывали: мы не сможем максимально восстановить систему до следующей зимы. И, соответственно, провести самую масштабную ремонтную кампанию и поддержать генерацию", – подытожил он.
Повышение тарифа на электроэнергию в Украине
Напомним, ранее в Минэнерго анонсировали повышение тарифов на электричество. С таким заявлением выступил заместитель руководителя ведомства Фарид Сафаров.
По словам чиновника, главная причина повышения тарифов на свет – нехватка денег для восстановления энергосистемы после ударов русских оккупантов и ее подготовке к зимнему периоду 2023/2024 годов.
С июня 2023 года тариф установился на уровне 2,64 грн за киловатт-час.
До того в Украине заявили о планах повысить для украинцев тарифы на газ и электроэнергию. Об этом говорится в официальном меморандуме властей страны к руководству Международного валютного фонда (МВФ)
"Мы твердо привержены реализации своевременной и амбициозной программы реформ, направленных на решение давних структурных проблем в энергетическом секторе, которые усугубились войной", — сообщалось в тексте.
Эксперт Александр Харченко отметил, что повышение тарифа приведет к тому, что в среднем платить за свет придется 150-250 гривен.
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