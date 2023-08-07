Эксперты объяснили украинцам, как нужно платить долги за свет по новым тарифам

Задолженность за свет погашается по тарифам, действовавшим в период накопления задолженности, говорят эксперты.

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Если же долг возник после 1 июня, то платить придется уже по новым, более высоким ценам / коллаж Главред, фото УНИАН

С 1 июня нынешнего года в Украине для бытовых потребителей повысили тариф на электроэнергию — с 1,44 гривны до 2,64 гривны за киловатт-час. Об этом сообщает портал "Наші гроші".

Соответственно, те украинцы, у которых возникла задолженность за электричество, естественно, столкнулись с вопросом погашения долгов за свет. К примеру, домохозяйство, которое задолжало за электроэнергию во время полномасштабной войны и имело такой долг по состоянию на 31 мая нынешнего года, должно было погасить его по старым тарифам. Если же долг возник после 1 июня, то платить придется уже по новым, более высоким ценам.

После получения квитанции от поставщика электричества потребители могут совершить платеж одним из нескольких способов:

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наличностью либо платежной картой либо безналичными денежными средствами в центрах обслуживания потребителей, банках либо через другие сервисы прямых платежей;

через интернет-банкинг;

любым другим способом, который не запрещен действующим законодательством.

Если после изменения тарифа осталась переплата за еще не потребленное электричество, то ее зачислят потребителю на его лицевой счет (как аванс по новым тарифам уже в следующем расчетном периоде).

Повышение тарифа на электроэнергию в Украине

Напомним, ранее в Минэнерго анонсировали повышение тарифов на электричество. С таким заявлением выступил заместитель руководителя ведомства Фарид Сафаров.

По словам чиновника, главная причина повышения тарифов на свет – нехватка денег для восстановления энергосистемы после ударов русских оккупантов и ее подготовке к зимнему периоду 2023/2024 годов.

С июня 2023 года тариф установился на уровне 2,64 грн за киловатт-час.

До того в Украине заявили о планах повысить для украинцев тарифы на газ и электроэнергию. Об этом говорится в официальном меморандуме властей страны к руководству Международного валютного фонда (МВФ)

"Мы твердо привержены реализации своевременной и амбициозной программы реформ, направленных на решение давних структурных проблем в энергетическом секторе, которые усугубились войной", — сообщалось в тексте.

Эксперт Александр Харченко отметил, что повышение тарифа приведет к тому, что в среднем платить за свет придется 150-250 гривен.

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