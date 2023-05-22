Летом тарифы на электроэнергию в Украине могут повысить вдвое

В июне 2023 года может произойти повышение цен на электроэнергию, но финальные расценки еще не утверждены. Тариф на электроэнергию в Украине могут поднять вдвое – до 2,88 грн за кВт*ч вместо нынешних 1,44 грн (при потреблении 250 кВт*ч в месяц).
Такие подсчеты озвучил председатель профильной Нацкомиссии (НКРЭКУ) Константин Ущаповский в эфире всеукраинского телемарафона. По словам председателя комиссии, серьезное повышение тарифа объясняется необходимостью проводить ремонты энергетической инфраструктуры, которую значительно повредили российские обстрелы.
"Для восстановления и подготовки к осенне-зимнему периоду необходимо примерно 45-46 млрд грн",– отметил глава НКРЭКУ. Тариф в 2,88 грн за кВт*ч формируется именно из расчетов, как можно получить такую сумму.
Повышение коммуналки
Напомним, что в Украине подорожала коммуналка. По данным чиновников, сильнее всего выросли тарифы на содержание и ремонт жилья – в среднем они стали выше на 20,6%.
Денежную помощь на оплату коммуналки украинцам будут выдавать иначе. В Украине в ближайшем будущем упростят оформление и получение помощи на оплату услуг ЖКХ, заявляют в Минсоцполитики.
В Минфине рассказали, кто имеет право и на сколько денег. Министерство финансов Украины представило обновленную информацию по поводу того, сколько денег будет потрачено в качестве расходов на социальные выплаты и пособия для украинцев.
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