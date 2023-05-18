Пентагон переоценил стоимость оружия: у США еще есть деньги для военной помощи - Reuters

Пентагон примерно на 3 миллиарда долларов переоценил стоимость оружия, переданного Украине.

https://glavred.info/ukraine/pentagon-pereocenil-stoimost-oruzhiya-u-ssha-eshche-est-dengi-dlya-voennoy-pomoshchi-reuters-10471360.html Ссылка скопирована

Военная помощь Украине от США не прекращается / Коллаж: Главред, фото: Википедия, 93-я ОМБр Холодный Яр

Военная помощь Украине от США пока не будет прекращаться. У Пентагона оказалось больше денег, чем предполагалось ранее. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленных представителей Пентагона.

Пентагон на 3 миллиарда долларов переоценил стоимость военного оборудования, которое ранее было отправлено в Украину. Таким образов, ВСУ получат больше оружия.

Сообщается, что ошибка якобы произошла в результате присвоения более высокой стоимостью, чем было оправдано. Это оружие было взято из американских запасов и отравлено в Украину.

видео дня

"Мы обнаружили несоответствия в том, как мы оцениваем оборудование, которое мы передали Украине", - заявил чиновник оборонного ведомства.

Чиновник не исключил, что сумма переоцененного оружия может вырасти.

Напомним, ранее сообщалось о том, что у США заканчиваются деньги, выделенные на военную помощь Украине. Из 36 миллиардов долларов оставалось только 6 миллиардов долларов. Эти деньги могли закончиться уже в июле этого года.

Военная помощь Украине

Ранее Министерство обороны США объявило о выделение нового пакета помощи Украине на 1,2 млрд долларов. Как сообщила пресс-служба Пентагона, новый пакет направлен на укрепление ПВО и обеспечение потребностей Украины в артиллерийских боеприпасах.

Также ранее сообщалось, что Великобритания поставила Украине несколько крылатых ракет большой дальности Storm Shadow накануне контрнаступления ВСУ против российских оккупантов. Об этом сообщило CNN со ссылкой на нескольких высокопоставленных западных чиновников.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Украина получит танки Abrams в начале осени. По словам главы Пентагона, несколько танков были перемещены на тренировочный полигон, чтобы украинские военные начали учения.

Другие новости: