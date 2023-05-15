Военная помощь Украине может прекратиться уже в июле: в США заканчиваются средства - Politico

У США осталось всего шесть миллиардов долларов из 36-ти, которые были выделены для финансирования военной помощи Украине.

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Военная помощь Украине от США может прекратиться уже к июлю / Коллаж: Главред, фото: ОП, 36-я ОМБП имени контр-адмирала Михаила Белинского

Украина уже к средине лета может прекратить получать вооружения и боеприпасы от США. К этому времени у Конгресса могут иссякнуть средства для финансирования военной помощи. Об этом заявил помощник одного из конгрессменов, сообщает Politico.

В декабре США выделяли Украине 36 миллиардов долларов. За эти средства Украине выделяли артиллерийские снаряды, танки, бронетехнику, передовые системы ПВО. Неосвоенными остаются всего около 6 миллиардов долларов.

Эти деньги могут закончиться уже в июле этого года. После этого поток военной помощи может быть нарушен или прекращен. Украина рискует оказаться в ситуации, когда придется долго ждать нового транша финансирования.

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Однако нельзя исключать, что США могут выделить дополнительные средства. Америка может проголосовать за законопроект об экстренном дополнительном финансировании примерно в тот период, когда будут заканчиваться средства из этого пакета.

Глава Палаты представителей по иностранным делам Майкл МакКолл утверждает, что такое решение может быть принято в сентябре. Пока неизвестно, какие именно средства понадобятся Украине и сколько денег нужно будет выделить.

Стоит отметить, что вопрос о выделении дополнительной помощи Украине может спровоцировать сопротивление части республиканцев. Однако сенатор Линдси Грэм убежден, что большинство поддержат дополнительное финансирование.

"Несмотря на то, что есть несогласные, большинство, безусловно, республиканцев – наверняка в Сенате и, возможно, также в Палате представителей – твердо убеждены, что нам нужна победа Украины, и что результат имеет значение не только для этого региона, но для Соединенных Штатов и интересов нашей национальной безопасности", – сказал Грэм.

Военная помощь Украине

Ранее Министерство обороны США объявило о выделение нового пакета помощи Украине на 1,2 млрд долларов. Как сообщила пресс-служба Пентагона, новый пакет направлен на укрепление ПВО и обеспечение потребностей Украины в артиллерийских боеприпасах.

Также ранее сообщалось, что Великобритания поставила Украине несколько крылатых ракет большой дальности Storm Shadow накануне контрнаступления ВСУ против российских оккупантов. Об этом сообщило CNN со ссылкой на нескольких высокопоставленных западных чиновников.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Украина получит танки Abrams в начале осени. По словам главы Пентагона, несколько танков были перемещены на тренировочный полигон, чтобы украинские военные начали учения.

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