УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

Танки, БМП, ПВО и не только: Шольц на украинском языке объявил о рекордном пакете помощи для Украины

Ангелина Подвысоцкая
14 мая 2023, 19:27 обновлено 14 мая, 19:45
123
Германия выделяет Украине пакет военной помощи стоимостью 2,7 миллиарда евро.
Олаф Шольц, Владимир Зеленский, IRIS-T
Германия объявила о рекордном пакете помощи Украине / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, defenceredefined.com.cy

Президент Украины Владимир Зеленский 14 мая встретился в Германии с канцлером Олафом Шольцом. После этого тот на украинском языке объявил о предоставлении Украине огромного пакета военной помощи на 2,7 миллиарда евро. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

Шольц назвал визит Зеленского "мощным сигналом" и добавил, что Германия готова продолжать поддержку Украины в долгосрочной перспективе.

"Твой визит в Берлин является мощным сигналом, дорогой Владимир Зеленский. Уже 444 дня продолжается жестокая захватническая война России против твоей страны. Мы оказываем вам гуманитарную, политическую, финансовую поддержку и поддержку вооружением, пока это необходимо", – написал Шольц.

видео дня

Стоит отметить, что этот пакет помощи является рекордным в Германии.

"Мы не ослабляем нашу поддержку: Германия предоставляет новый пакет военной помощи общей стоимостью 2,7 млрд. евро, в том числе дополнительные боевые танки Leopard-1, БМП Marder и системы ПВО Iris-T", – написал Шольц.

пост Шольца
Германия объявила о рекордном пакете помощи Украине / фото: скриншот

Глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал подробности в своем Telegram-канале и назвал то, что войдет в этот пакет военной помощи.

  • 20 БМП "Мардер";
  • 30 танков Леопарда;
  • 4 ЗРК IRIS-T-SLM (12 пусковых и сотни ракет к ним);
  • 200 разведывательных БПЛА;
  • 100 бронемашин;
  • 100 автомобилей тылового обеспечения;
  • 15 Gepard;
  • большое количество боеприпасов.

Визит Зеленского в Рим и Берлин

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 13 мая, посетил Италию с официальным визитом. Это была первая поездка украинского гаранта в страну после полномасштабного нападения агрессора России. Во второй половине дня состоялась встреча Зеленского с Папой Римским Франциском.

Зеленский после переговоров с главой правительства Италии Джорджией Мелони заявил о важных решениях для защиты украинского неба. Он отметил, что они обсудили сотрудничество, в частности, безопасностное, военное. Украинский гарант не уточнил, о каких именно решениях говорится. Однако добавил, что переговоры касались также реализации "формулы мира", о которой с Джорджией Мэлони говорили уже несколько раз.

После визита в Италию Зеленский прибыл в Германию. В воскресенье, 14 мая, он встретился в Берлине со своим коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером.

Смотрите видео о том, зачем Владимир Зеленский отправился в Германию:

Другие новости:

война в Украине Владимир Зеленский военная помощь вторжение России Олаф Шольц Германия
Реклама

Главное за день

Танки, БМП, ПВО и не только: Шольц на украинском языке объявил о рекордном пакете помощи для Украины

Танки, БМП, ПВО и не только: Шольц на украинском языке объявил о рекордном пакете помощи для Украины

19:27 Политика
"Захвачено больше 10 позиций врага": ВСУ пошли в наступление под Бахмутом - Маляр

"Захвачено больше 10 позиций врага": ВСУ пошли в наступление под Бахмутом - Маляр

18:42 Украина
Зеленский из Берлина отправился в Париж: в СМИ раскрыли цель визита

Зеленский из Берлина отправился в Париж: в СМИ раскрыли цель визита

18:35 Украина
Все главные новости

Последние новости

19:48

Разборки между "хорошими русскими"

19:31

Лукашенко сбила с ног опасная болезнь, "слегло" и его окружение – СМИ

19:27

Танки, БМП, ПВО и не только: Шольц на украинском языке объявил о рекордном пакете помощи для УкраиныВидео

19:18

"Блаженная любовь" Ани Лорак пошатнулась: любовник певицы намекнул на расставание

19:01

"Могли выступить лучше": Tvorchi рассказали, что серьезно повлияло на выступление на Евровидении-2023

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

18:42

"Захвачено больше 10 позиций врага": ВСУ пошли в наступление под Бахмутом - МалярВидео

18:35

Зеленский из Берлина отправился в Париж: в СМИ раскрыли цель визита

18:06

Чем опасен лавровый лист: 8 случаев, когда стоит отказаться от популярных пряностей

18:05

Зачем 16 мая нужно каждому принести ветки березы домой: приметы и что нельзя делатьВидео

Реклама
17:42

"Напилась и запуталась": россияне опозорили Скабееву в соцсети из-за одного фото в цветах УкраиныВидео

17:27

Зачем стирать вещи с фольгой: действенный секрет, о котором знают не все

17:13

"Бахмут - прелюдия к контрнаступлению": армию РФ ожидает настоящая катастрофа - ПодолякВидео

17:04

"Цель удара достигнута": Минобороны РФ "похвасталось" уничтожением домов и склада гумпомощи в ТернополеФото

16:42

Украина готовится к нескольким контрнаступлениям для освобождения всех территорий - Defense ExpressВидео

16:35

Повышает либидо и защищает сердце: какое сало считается самым лучшим

16:23

Будем плавать: Украину накроет мощный гром с ливнями и дикая жараВидео

16:08

"Будьте честным человеком": скандальный блогер пристыдил Оксану Билозир за угрозы судом

15:58

ВСУ ликвидировали двух российских полковников в боях под Бахмутом

15:53

Разборки режима уголовников: эксперт назвал цель жестких наездов Пригожина на КремльВидео

15:21

Конкурсантка Евровидения-2023 от Эстонии пела в оккупированном Крыму с Киркоровым и БасковымВидео

Реклама
15:13

Настоящий обман зрения: лишь единицы справятся с оптической иллюзией за 10 секунд

15:04

"Несколько визитов и все": Зеленский откровенно рассказал о готовности ВСУ к контрнаступлениюВидео

14:56

Головоломка, с которой справятся только гении: нужно найти морковь на рисунке за 10 секунд

14:50

Настойка творит чудеса: как правильно подкармливать растения нашатырным спиртомВидео

13:58

"Мы освобождаем нашу землю": Зеленский хитро ответил на вопрос об атаке территории РФ

13:15

"Позор какой": фанаты во всем мире устроили скандал после оглашения результатов Евровидения-2023Видео

12:54

"Неофициальная коронация": в Сети рассказали о баснословно дорогом подарке Путина Кабаевой

12:50

"Диснеевская принцесса": Зеленский высмеял Путина и отказался от переговоров с диктатором РФ

12:29

Скандал с плагиатом, потрепанный вид и когти: каким было выступление Loreen на Евровидении-2023Видео

12:26

Новые надбавки к пенсии: 4 миллиона украинцев получат дополнительные выплаты до 500 грнВидео

12:03

Лечат профессора из Москвы: в организме Лукашенко произошел серьезный сбой - СМИВидео

11:59

Штаб РФ обезглавлен: под Бахмутом ВСУ взорвали комбрига и начштаба оккупантов – соцсети

11:50

Разлетается горячей с тарелок: самая вкусная в мире картошка по-деревенски - быстрый рецептВидео

11:14

Зеленский в Германии встретился со Штайнмайером и ШольцемВидео

10:59

Отравят "Новичком" или выпадет из окна: Пригожина могут ликвидировать – Politico

10:54

Что делали 15 мая, чтобы деньги привлечь: приметы и что нельзя делатьВидео

10:51

Разберутся с головоломкой только зоркие гении: нужно найти пингвина в грязной комнате

10:19

В боях с оккупантами в Донецкой области погиб молодой защитник из Закарпатья

09:56

РФ бьет ракетами по глубокому тылу: названы вероятные цели оккупантов

09:38

Ночная атака РФ на Украину: силы ПВО сбили 25 беспилотников и 3 крылатые ракеты

Реклама
09:04

Зеленский поехал в Германию: Берлин объявит о крупнейшем пакете военной помощи на € 2,7 млрд - Der Spiegel

08:43

Гороскоп на завтра 15 мая 2023: Скорпионам – нервы, Козерогам - ссораВидео

08:41

Контратака ВСУ в Бахмуте: украинские силы заняли новые позиции – ISW

08:20

Зеленский предлагал оккупировать российские села и взорвать нефтепровод Дружба – The Washington Post

08:20

Очень "молчаливая" ракета, которую россиянам будет сложно сбитьмнение

08:15

Гороскоп на сегодня 14 мая 2023: Весам – важные решения, Козерогам – привет из прошлогоВидео

07:41

Ночью в городах Украины гремели взрывы из-за атаки оккупантов: что известно

06:20

Не вижу смысла спасать Россию от разваламнение

04:00

Россия после Путина и ракеты на Кремль: эксперт рассказал, как Украине обезопаситься от МосквыВидео

03:16

Украина на Евровидении-2023: какое место заняла группа TvorchiВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Синоптик
Магнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода весна
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять