Танки, БМП, ПВО и не только: Шольц на украинском языке объявил о рекордном пакете помощи для Украины

Германия выделяет Украине пакет военной помощи стоимостью 2,7 миллиарда евро.

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Германия объявила о рекордном пакете помощи Украине / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, defenceredefined.com.cy

Президент Украины Владимир Зеленский 14 мая встретился в Германии с канцлером Олафом Шольцом. После этого тот на украинском языке объявил о предоставлении Украине огромного пакета военной помощи на 2,7 миллиарда евро. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

Шольц назвал визит Зеленского "мощным сигналом" и добавил, что Германия готова продолжать поддержку Украины в долгосрочной перспективе.

"Твой визит в Берлин является мощным сигналом, дорогой Владимир Зеленский. Уже 444 дня продолжается жестокая захватническая война России против твоей страны. Мы оказываем вам гуманитарную, политическую, финансовую поддержку и поддержку вооружением, пока это необходимо", – написал Шольц.

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Стоит отметить, что этот пакет помощи является рекордным в Германии.

"Мы не ослабляем нашу поддержку: Германия предоставляет новый пакет военной помощи общей стоимостью 2,7 млрд. евро, в том числе дополнительные боевые танки Leopard-1, БМП Marder и системы ПВО Iris-T", – написал Шольц.

Германия объявила о рекордном пакете помощи Украине / фото: скриншот

Глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал подробности в своем Telegram-канале и назвал то, что войдет в этот пакет военной помощи.

20 БМП "Мардер";

30 танков Леопарда;

4 ЗРК IRIS-T-SLM (12 пусковых и сотни ракет к ним);

200 разведывательных БПЛА;

100 бронемашин;

100 автомобилей тылового обеспечения;

15 Gepard;

большое количество боеприпасов.

Визит Зеленского в Рим и Берлин

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 13 мая, посетил Италию с официальным визитом. Это была первая поездка украинского гаранта в страну после полномасштабного нападения агрессора России. Во второй половине дня состоялась встреча Зеленского с Папой Римским Франциском.

Зеленский после переговоров с главой правительства Италии Джорджией Мелони заявил о важных решениях для защиты украинского неба. Он отметил, что они обсудили сотрудничество, в частности, безопасностное, военное. Украинский гарант не уточнил, о каких именно решениях говорится. Однако добавил, что переговоры касались также реализации "формулы мира", о которой с Джорджией Мэлони говорили уже несколько раз.

После визита в Италию Зеленский прибыл в Германию. В воскресенье, 14 мая, он встретился в Берлине со своим коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером.

Смотрите видео о том, зачем Владимир Зеленский отправился в Германию:



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