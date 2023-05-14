Зеленский в Германии встретился со Штайнмайером и Шольцем

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер принял Владимира Зеленского в своей резиденции - дворце Бельвю.

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​Зеленский встретился со Штайнмайером и Шольцем в Германии / Коллаж: Главред, фото: скриншот ​

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 14 мая, находится с официальным визитов в Германии. В Берлине он встретился со своим коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером.

Как пишет Welt, утром в субботу Зеленский прибыл во дворец Бельвю - официальную резиденцию президента Германии, где планировался разговор со Штайнмайером.

В Сети появились кадры со встречи двух президентов:

видео дня

Встреча Зеленского и Штайнмайера / скриншот

Встреча Зеленского и Штайнмайера / скриншот

Встреча Зеленского и Штайнмайера / скриншот

Смотрите видео встречи Владимира Зеленского с Федеральным президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером в Берлине:

После встречи с президентом Германии, канцлер Олаф Шольц также принял Зеленского в своей канцелярии.

Встреча Владимира Зеленского и Олафа Шольца / скриншот

Смотрите видео встречи президента Украины Владимира Зеленского и канцлера Германии Олафа Шольца:

Уже после беседы с глазу на глаз и еще одной дискуссии в малых группах запланирована пресс-конференция.

Из соображений безопасности точную программу визита президента Украины пока не объявляют.

По данным СМИ, сегодня в Аахене будет вручена премия Карла Великого за европейские заслуги, которая была присуждена Зеленскому и украинскому народу в декабре.

Визит Зеленского в Италию

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 13 мая, прибыл в Италию с официальным визитом. Это первая поездка украинского гаранта в страну после полномасштабного нападения агрессора России.

Президент Украины провел отдельные встречи с президентом Италии Серджо Маттареллой, главой правительства Джорджей Мелони и руководителем МИД Антонио Таяни. Также состоялась встреча с Папой Римским Франциском в Ватикане.

После переговоров с главой правительства Италии Джорджией Мэлони Зеленский заявил о важных решениях для защиты украинского неба.

"Сегодня мы обсудили наше сотрудничество, в частности, военную безопасность. Есть очень важные решения по защите нашего неба", - сказал Зеленский.

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