УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Зеленский в Германии встретился со Штайнмайером и Шольцем

Анна Ярославская
14 мая 2023, 11:14 обновлено 14 мая, 11:33
92
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер принял Владимира Зеленского в своей резиденции - дворце Бельвю.
​Зеленский встретился со Штайнмайером и Шольцем в Германии
​Зеленский встретился со Штайнмайером и Шольцем в Германии / Коллаж: Главред, фото: скриншот ​

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 14 мая, находится с официальным визитов в Германии. В Берлине он встретился со своим коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером.

Как пишет Welt, утром в субботу Зеленский прибыл во дворец Бельвю - официальную резиденцию президента Германии, где планировался разговор со Штайнмайером.

В Сети появились кадры со встречи двух президентов:

видео дня
Встреча Зеленского и Штайнмайера
Встреча Зеленского и Штайнмайера / скриншот
Встреча Зеленского и Штайнмайера
Встреча Зеленского и Штайнмайера / скриншот
Встреча Зеленского и Штайнмайера
Встреча Зеленского и Штайнмайера / скриншот

Смотрите видео встречи Владимира Зеленского с Федеральным президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером в Берлине:

скриншот

После встречи с президентом Германии, канцлер Олаф Шольц также принял Зеленского в своей канцелярии.

Встреча Владимира Зеленского и Олафа Шольца
Встреча Владимира Зеленского и Олафа Шольца / скриншот

Смотрите видео встречи президента Украины Владимира Зеленского и канцлера Германии Олафа Шольца:

скриншот

Уже после беседы с глазу на глаз и еще одной дискуссии в малых группах запланирована пресс-конференция.

Из соображений безопасности точную программу визита президента Украины пока не объявляют.

По данным СМИ, сегодня в Аахене будет вручена премия Карла Великого за европейские заслуги, которая была присуждена Зеленскому и украинскому народу в декабре.

Визит Зеленского в Италию

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 13 мая, прибыл в Италию с официальным визитом. Это первая поездка украинского гаранта в страну после полномасштабного нападения агрессора России.

Президент Украины провел отдельные встречи с президентом Италии Серджо Маттареллой, главой правительства Джорджей Мелони и руководителем МИД Антонио Таяни. Также состоялась встреча с Папой Римским Франциском в Ватикане.

После переговоров с главой правительства Италии Джорджией Мэлони Зеленский заявил о важных решениях для защиты украинского неба.

"Сегодня мы обсудили наше сотрудничество, в частности, военную безопасность. Есть очень важные решения по защите нашего неба", - сказал Зеленский.

Другие новости:

война в Украине новости Германии Владимир Зеленский новости Украины война России и Украины
Реклама

Главное за день

Штаб РФ обезглавлен: под Бахмутом ВСУ взорвали комбрига и начштаба оккупантов – соцсети

Штаб РФ обезглавлен: под Бахмутом ВСУ взорвали комбрига и начштаба оккупантов – соцсети

11:59 Украина
Зеленский в Германии встретился со Штайнмайером и Шольцем

Зеленский в Германии встретился со Штайнмайером и Шольцем

11:14 Украина
Ночная атака РФ на Украину: силы ПВО сбили 25 беспилотников и 3 крылатые ракеты

Ночная атака РФ на Украину: силы ПВО сбили 25 беспилотников и 3 крылатые ракеты

09:38 Украина
Все главные новости

Последние новости

12:03

Лечат профессора из Москвы: в организме Лукашенко произошел серьезный сбой - СМИ

11:59

Штаб РФ обезглавлен: под Бахмутом ВСУ взорвали комбрига и начштаба оккупантов – соцсети

11:50

Разлетается горячей с тарелок: самая вкусная в мире картошка по-деревенски - быстрый рецептВидео

11:14

Зеленский в Германии встретился со Штайнмайером и ШольцемВидео

10:59

Отравят "Новичком" или выпадет из окна: Пригожина могут ликвидировать – Politico

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

10:54

Что делали 15 мая, чтобы деньги привлечь: приметы и что нельзя делатьВидео

10:51

Разберутся с головоломкой только зоркие гении: нужно найти пингвина в грязной комнате

10:19

В боях с оккупантами в Донецкой области погиб молодой защитник из Закарпатья

09:56

РФ бьет ракетами по глубокому тылу: названы вероятные цели оккупантов

Реклама
09:38

Ночная атака РФ на Украину: силы ПВО сбили 25 беспилотников и 3 крылатые ракеты

09:04

Зеленский поехал в Германию: Берлин объявит о крупнейшем пакете военной помощи на € 2,7 млрд - Der Spiegel

08:43

Гороскоп на завтра 15 мая 2023: Скорпионам – нервы, Козерогам - ссораВидео

08:41

Контратака ВСУ в Бахмуте: украинские силы заняли новые позиции – ISW

08:20

Зеленский предлагал оккупировать российские села и взорвать нефтепровод Дружба – The Washington Post

08:20

Очень "молчаливая" ракета, которую россиянам будет сложно сбитьмнение

08:15

Гороскоп на сегодня 14 мая 2023: Весам – важные решения, Козерогам – привет из прошлогоВидео

07:41

Ночью в городах Украины гремели взрывы из-за атаки оккупантов: что известно

06:20

Не вижу смысла спасать Россию от разваламнение

04:00

Россия после Путина и ракеты на Кремль: эксперт рассказал, как Украине обезопаситься от МосквыВидео

03:16

Украина на Евровидении-2023: какое место заняла группа TvorchiВидео

Реклама
03:00

"Плевать они хотели на жертвы": Сотник рассказал, как власти РФ скрывают масштаб погибших оккупантовВидео

02:32

Можно не удалять: что делать со старым пнем на участке

02:05

Повышает либидо и защищает сердце: какое сало считается самым лучшим

02:02

Евровидение 2023: что известно о победителе LoreenВидео

02:01

Евровидение-2023: кто стал победителем главного музыкального события годаВидео

01:56

Новый скандал в финале Евровидения 2023: кто отдал Украине самый высокий баллВидео

01:35

"Хочет в телевизор за любые деньги": эксперт раскрыл главную цель ПригожинаВидео

01:07

TVORCHI поддержали родной город, который обстреляли россияне во время гранд-финала Евровидения 2023Видео

01:03

Участник Евровидения прямо со сцены прокричал: "Украина, спасибо за мир в Молдове!"Видео

00:51

Почему 14 мая нельзя покупать и давать хлеб людям: приметы и строгие запретыВидео

00:31

Задача для сообразительных: только люди с высоким IQ найдут ошибку на изображении девичьей столовой

00:14

Почему нельзя складывать носок в носок: неожиданный ответ удивит и ошеломит

00:13

TVORCHI взорвали гранд-финал Евровидения-2023Видео

00:01

Абсолютная фаворитка букмекеров Евровидения 2023: Loreen показала странные танцы в финалеВидео

13 мая, суббота
23:39

"Чего нам бояться?": Зеленский откровенно ответил, причастна ли Украина к атаке на КремльВидео

23:25

"Самая страстная участница": Тина Кароль шокировала всех в финале Евровидения 2023Видео

23:12

Объявлены 5 знаменитостей, которые вошли в состав национального жюри Евровидения-2023Видео

23:11

Они получили встречный удар там, где не ждалимнение

22:55

Всех удивила: принцесса Кейт Миддлтон сыграла на рояле в финале ЕвровиденияВидео

22:46

"Вам придется отправлять детей на войну": Зеленский назвал страны, на которые РФ хочет напастьВидео

Реклама
22:43

Киевское метро и Кейт Миддлтон за фортепиано: Kalush Orchestra порвали финал Евровдения-2023Видео

22:32

Верка Сердючка устроила пожар и потеряла туфли на сцене Евровидения 2023Видео

22:25

Джамала со сцены Евровидения прокричала "Слава Украине"

22:11

Зеленский вынес предупреждение Путину: когда ВСУ дойдут до Крыма, ему придется искать выходВидео

22:00

Одним махом ликвидированы полсотни оккупантов: под Мариуполем прогремели сильные взрывыВидео

21:45

Евровидение-2023: онлайн-трансляция финала песенного конкурсаВидео

21:25

Незаменимый помощник: 5 фантастических трюков с яблочным уксусом, которые удивят наповал

21:24

"Мы очень серьезно готовимся": Зеленский анонсировал первые шаги контрнаступления ВСУВидео

20:36

У россиян бешеные потери: ВСУ устроили оккупантам мощную "бавовну" в КлещиевкеВидео

20:04

Вы видите кошку или мышь?: удивительная оптическая иллюзия расскажет о ваших доминирующих чертах

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Война с Россией
Распад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за Бахмут
Персоны
Владимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять