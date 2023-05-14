Зеленский в Германии встретился со Штайнмайером и Шольцем

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 14 мая, находится с официальным визитов в Германии. В Берлине он встретился со своим коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером.
Как пишет Welt, утром в субботу Зеленский прибыл во дворец Бельвю - официальную резиденцию президента Германии, где планировался разговор со Штайнмайером.
В Сети появились кадры со встречи двух президентов:
Смотрите видео встречи Владимира Зеленского с Федеральным президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером в Берлине:
После встречи с президентом Германии, канцлер Олаф Шольц также принял Зеленского в своей канцелярии.
Смотрите видео встречи президента Украины Владимира Зеленского и канцлера Германии Олафа Шольца:
Уже после беседы с глазу на глаз и еще одной дискуссии в малых группах запланирована пресс-конференция.
Из соображений безопасности точную программу визита президента Украины пока не объявляют.
По данным СМИ, сегодня в Аахене будет вручена премия Карла Великого за европейские заслуги, которая была присуждена Зеленскому и украинскому народу в декабре.
Визит Зеленского в Италию
Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 13 мая, прибыл в Италию с официальным визитом. Это первая поездка украинского гаранта в страну после полномасштабного нападения агрессора России.
Президент Украины провел отдельные встречи с президентом Италии Серджо Маттареллой, главой правительства Джорджей Мелони и руководителем МИД Антонио Таяни. Также состоялась встреча с Папой Римским Франциском в Ватикане.
После переговоров с главой правительства Италии Джорджией Мэлони Зеленский заявил о важных решениях для защиты украинского неба.
"Сегодня мы обсудили наше сотрудничество, в частности, военную безопасность. Есть очень важные решения по защите нашего неба", - сказал Зеленский.
Другие новости: