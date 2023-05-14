Зеленский поехал в Германию: Берлин объявит о крупнейшем пакете военной помощи на € 2,7 млрд - Der Spiegel

Это первая поездка Владимира Зеленского в Германию с начала полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ в Украину.

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Владимир Зеленский находится 14 мая в Германии / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский в суботу, 14 мая, находится с официальным визитом в Германии. Это его первая поездка в эту страну с начала полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ в Украину. В последний раз Зеленский был в Германии на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2022 года.

"Уже в Берлине. Оружие. Мощный пакет. ПВО. Реконструкция. Европа. НАТО. Безопасность", - написал глава государства в Twitter.

В субботу Зеленский посетил Италию и Ватикан. После этого федеральное правительство Германии забрало лидера Украины на VIP-самолете ВВС и доставило в столицу. После входа в воздушное пространство Германии правительственный самолет с Зеленским на борту сопровождали истребители "Еврофайтер" из состава аварийной группы ВВС. Позже ВВС объявили, что они "благополучно сопроводили президента в Берлин", пишет Spiegel.

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Из соображений безопасности точная программа Зеленского в Германии пока не оглашается. Однако ходили слухи, что его примут федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер и канцлер Олаф Шольц.

Премия Карла Великого за европейские заслуги, которая была присуждена Зеленскому и украинскому народу в декабре, будет вручена в Аахене в воскресенье, 14 мая.

Германия объявит о военной помощи на сумму около 2,7 млрд евро

Германия в ближайшие недели и месяцы предоставит Украине дополнительное оружие на сумму около 2,7 миллиарда евро, пишет издание.

Среди прочего, немецкая оборонная промышленность должна предоставить:

15 зенитных танков Gepard;

20 боевых машин пехоты Marder;

30 танков Leopard 1;

четыре зенитных комплекса Iris-T SLM.

Кроме того, ВСУ получат 18 колесных гаубиц, боеприпасы для артиллерии и систем ПВО, более 100 боевых бронированных машин и более 200 разведывательных беспилотников.

"Давайте оставаться непоколебимыми в нашей поддержке Украины столько, сколько потребуется", — заявил канцлер Германии Олаф Шольц в программной речи перед зданием Европарламента в Страсбурге во вторник, 9 мая.

Визит Зеленского в Италию

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 13 мая, прибыл в Италию с официальным визитом. Это первая поездка украинского гаранта в страну после полномасштабного нападения агрессора России.

Президент Украины провел отдельные встречи с президентом Италии Серджо Маттареллой, главой правительства Джорджей Мелони и руководителем МИД Антонио Таяни. Также состоялась встреча с Папой Римским Франциском в Ватикане.

После переговоров с главой правительства Италии Джорджией Мэлони Зеленский заявил о важных решениях для защиты украинского неба.

"Сегодня мы обсудили наше сотрудничество, в частности, военную безопасность. Есть очень важные решения по защите нашего неба", - сказал Зеленский.

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