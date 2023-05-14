УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Зеленский поехал в Германию: Берлин объявит о крупнейшем пакете военной помощи на € 2,7 млрд - Der Spiegel

Анна Ярославская
14 мая 2023, 09:04 обновлено 14 мая, 09:16
38
Это первая поездка Владимира Зеленского в Германию с начала полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ в Украину.
Владимир Зеленский, Германия
Владимир Зеленский находится 14 мая в Германии / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский в суботу, 14 мая, находится с официальным визитом в Германии. Это его первая поездка в эту страну с начала полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ в Украину. В последний раз Зеленский был в Германии на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2022 года.

"Уже в Берлине. Оружие. Мощный пакет. ПВО. Реконструкция. Европа. НАТО. Безопасность", - написал глава государства в Twitter.

Скриншот Twitter

В субботу Зеленский посетил Италию и Ватикан. После этого федеральное правительство Германии забрало лидера Украины на VIP-самолете ВВС и доставило в столицу. После входа в воздушное пространство Германии правительственный самолет с Зеленским на борту сопровождали истребители "Еврофайтер" из состава аварийной группы ВВС. Позже ВВС объявили, что они "благополучно сопроводили президента в Берлин", пишет Spiegel.

видео дня

Из соображений безопасности точная программа Зеленского в Германии пока не оглашается. Однако ходили слухи, что его примут федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер и канцлер Олаф Шольц.

Премия Карла Великого за европейские заслуги, которая была присуждена Зеленскому и украинскому народу в декабре, будет вручена в Аахене в воскресенье, 14 мая.

Германия объявит о военной помощи на сумму около 2,7 млрд евро

Германия в ближайшие недели и месяцы предоставит Украине дополнительное оружие на сумму около 2,7 миллиарда евро, пишет издание.

Среди прочего, немецкая оборонная промышленность должна предоставить:

  • 15 зенитных танков Gepard;
  • 20 боевых машин пехоты Marder;
  • 30 танков Leopard 1;
  • четыре зенитных комплекса Iris-T SLM.

Кроме того, ВСУ получат 18 колесных гаубиц, боеприпасы для артиллерии и систем ПВО, более 100 боевых бронированных машин и более 200 разведывательных беспилотников.

"Давайте оставаться непоколебимыми в нашей поддержке Украины столько, сколько потребуется", — заявил канцлер Германии Олаф Шольц в программной речи перед зданием Европарламента в Страсбурге во вторник, 9 мая.

Визит Зеленского в Италию

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 13 мая, прибыл в Италию с официальным визитом. Это первая поездка украинского гаранта в страну после полномасштабного нападения агрессора России.

Президент Украины провел отдельные встречи с президентом Италии Серджо Маттареллой, главой правительства Джорджей Мелони и руководителем МИД Антонио Таяни. Также состоялась встреча с Папой Римским Франциском в Ватикане.

После переговоров с главой правительства Италии Джорджией Мэлони Зеленский заявил о важных решениях для защиты украинского неба.

"Сегодня мы обсудили наше сотрудничество, в частности, военную безопасность. Есть очень важные решения по защите нашего неба", - сказал Зеленский.

Другие новости:

война в Украине новости Германии Владимир Зеленский военная помощь новости Украины Олаф Шольц война России и Украины
Реклама

Главное за день

Зеленский поехал в Германию: Берлин объявит о крупнейшем пакете военной помощи на € 2,7 млрд - Der Spiegel

Зеленский поехал в Германию: Берлин объявит о крупнейшем пакете военной помощи на € 2,7 млрд - Der Spiegel

09:04 Мир
Контратака ВСУ в Бахмуте: украинские силы заняли новые позиции – ISW

Контратака ВСУ в Бахмуте: украинские силы заняли новые позиции – ISW

08:41 Украина
Зеленский предлагал оккупировать российские села и взорвать нефтепровод Дружба – The Washington Post

Зеленский предлагал оккупировать российские села и взорвать нефтепровод Дружба – The Washington Post

08:20 Украина
Все главные новости

Последние новости

09:04

Зеленский поехал в Германию: Берлин объявит о крупнейшем пакете военной помощи на € 2,7 млрд - Der Spiegel

08:41

Контратака ВСУ в Бахмуте: украинские силы заняли новые позиции – ISW

08:20

Зеленский предлагал оккупировать российские села и взорвать нефтепровод Дружба – The Washington Post

08:20

Очень "молчаливая" ракета, которую россиянам будет сложно сбитьмнение

08:15

Гороскоп на сегодня 14 мая 2023: Весам – важные решения, Козерогам – привет из прошлогоВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

08:02

Гороскоп на завтра 15 мая 2023: Скорпионам – нервы, Козерогам - ссораВидео

07:41

Ночью в городах Украины гремели взрывы из-за атаки оккупантов: что известно

06:20

Не вижу смысла спасать Россию от разваламнение

04:00

Россия после Путина и ракеты на Кремль: эксперт рассказал, как Украине обезопаситься от МосквыВидео

Реклама
03:16

Украина на Евровидении-2023: какое место заняла группа TvorchiВидео

03:00

"Плевать они хотели на жертвы": Сотник рассказал, как власти РФ скрывают масштаб погибших оккупантовВидео

02:32

Можно не удалять: что делать со старым пнем на участке

02:05

Повышает либидо и защищает сердце: какое сало считается самым лучшим

02:02

Евровидение 2023: что известно о победителе LoreenВидео

02:01

Евровидение-2023: кто стал победителем главного музыкального события годаВидео

01:56

Новый скандал в финале Евровидения 2023: кто отдал Украине самый высокий баллВидео

01:35

"Хочет в телевизор за любые деньги": эксперт раскрыл главную цель ПригожинаВидео

01:07

TVORCHI поддержали родной город, который обстреляли россияне во время гранд-финала Евровидения 2023Видео

01:03

Участник Евровидения прямо со сцены прокричал: "Украина, спасибо за мир в Молдове!"Видео

00:51

Почему 14 мая нельзя покупать и давать хлеб людям: приметы и строгие запретыВидео

Реклама
00:31

Задача для сообразительных: только люди с высоким IQ найдут ошибку на изображении девичьей столовой

00:14

Почему нельзя складывать носок в носок: неожиданный ответ удивит и ошеломит

00:13

TVORCHI взорвали гранд-финал Евровидения-2023Видео

00:01

Абсолютная фаворитка букмекеров Евровидения 2023: Loreen показала странные танцы в финалеВидео

13 мая, суббота
23:39

"Чего нам бояться?": Зеленский откровенно ответил, причастна ли Украина к атаке на КремльВидео

23:25

"Самая страстная участница": Тина Кароль шокировала всех в финале Евровидения 2023Видео

23:12

Объявлены 5 знаменитостей, которые вошли в состав национального жюри Евровидения-2023Видео

23:11

Они получили встречный удар там, где не ждалимнение

22:55

Всех удивила: принцесса Кейт Миддлтон сыграла на рояле в финале ЕвровиденияВидео

22:46

"Вам придется отправлять детей на войну": Зеленский назвал страны, на которые РФ хочет напастьВидео

22:43

Киевское метро и Кейт Миддлтон за фортепиано: Kalush Orchestra порвали финал Евровдения-2023Видео

22:32

Верка Сердючка устроила пожар и потеряла туфли на сцене Евровидения 2023Видео

22:25

Джамала со сцены Евровидения прокричала "Слава Украине"

22:11

Зеленский вынес предупреждение Путину: когда ВСУ дойдут до Крыма, ему придется искать выходВидео

22:00

Одним махом ликвидированы полсотни оккупантов: под Мариуполем прогремели сильные взрывыВидео

21:45

Евровидение-2023: онлайн-трансляция финала песенного конкурсаВидео

21:25

Незаменимый помощник: 5 фантастических трюков с яблочным уксусом, которые удивят наповал

21:24

"Мы очень серьезно готовимся": Зеленский анонсировал первые шаги контрнаступления ВСУВидео

20:36

У россиян бешеные потери: ВСУ устроили оккупантам мощную "бавовну" в КлещиевкеВидео

20:04

Вы видите кошку или мышь?: удивительная оптическая иллюзия расскажет о ваших доминирующих чертах

Реклама
20:02

Падение военных самолетов в Брянской области – начало "контрСВО" в России – ПодолякВидео

19:46

"Задача "спецоперации" идет по плану": полковник СБУ назвал неожиданную версию самолетопада в РФ

19:33

"Драпающие толпы": Пригожин заявил, что ЧВК Вагнера стреляют по войскам РФ у БахмутаВидео

19:20

Раздутый монстр Пригожин нужен Путинумнение

19:00

Небо будет под мощной защитой: Зеленский в Риме объявил об "очень важных решениях"Видео

18:40

Процент зашкаливает: в день финала Евровидения-2023 букмекеры резко изменили ставки на победителяВидео

18:31

Можно ли осветлять волосы без фольги: 3 главных правила в осветлении волос

18:23

В Брянской области потерпел крушение еще один Ми-8 оккупантов России - соцсетиВидео

18:02

Получил смертельное ранение под Бахмутом: в тяжелых боях погиб титулованный украинский хоккеистВидео

17:34

Любовный гороскоп на неделю 15-21 мая: Овнам – подарок, Водолеям - разлукаВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Синоптик
Магнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода весна
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять