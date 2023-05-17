В Польше украинцы-беженцы имеют право на многотысячную помощь деньгами: кто подпадает

Украинские беженцы, которые были зарегистрированы в городе Познань (Польша) могут оформить финансовую помощь от Красного Креста до 26 мая. По словам представителей организации, сумма выплат будет зависеть от количества членов семьи.
В Красном Кресте говорят – для того, чтобы подать заявку, украинским беженцам необходимо:
- подготовить документы для всех членов семьи;
- загрузить приложение IFRC (Android), iOS );
- создать учетную запись и добавить членов семьи, на которых можно получить помощь;
- заполнить из мобильного приложения анкету-заявление, добавив в него необходимые сканы/фото документов.
Кроме того, помощь могут оформить украинцы, которые прибыли в Польшу после 1 октября прошлого года и пребывают в Познани (Познаньском уезде).
Выплаты предоставляются украинским беженцам, которые имеют:
- плохие условия проживания;
- средний доход на семью равен или менее 2,450 злотых;
- на иждивении есть минимум 1 несовершеннолетний ребенок или лицо старше 60 лет;
- возраст 60 лет и старше;
- на иждивении есть по крайней мере 1 человек с инвалидностью.
Размер финансовой помощи в Польше от Красного Креста составляет:
- 1 член семьи – 1,420 злотых в месяц;
- 2 члена семьи – 2,640 злотых в месяц;
- 3 члена семьи – 3,860 злотых в месяц;
- 4 человека в семье – 5,080 злотых в месяц;
- 5 и более членов семьи – 6,300 злотых в месяц.
Смотрите видео о решении ООН, по поводу того, что каждый россиянин должен Украине по 2000 долларов:
Напомним, ранее представители ПФУ рассказали, что после достижения пенсионного возраста пенсия украинцам назначается даже в том случае, если люди были вынуждены покинуть Украину из-за российско-украинской войны.
Немногим позднее министр социальной политики Марина Лазебная заявила ‒до конца военного положение в Украине автоматически продлят выплату всех пособий ‒ и социальных пособий, и субсидий.
Как говорит чиновница, в это время в Украине соцпомощь в разных размерах получают примерно 6 миллионов человек. Еще около 11 миллионов человек, согласно данным Пенсионного фонда, получают пенсии.
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