В Польше украинцы-беженцы имеют право на многотысячную помощь деньгами: кто подпадает

Украинские беженцы в городе Познань (Польша) могут оформить финансовую помощь от Красного Креста до 26 мая.

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Молодая мама, деньги / коллаж Главред, фото УНИАН и ua.depositphotos.com

Украинские беженцы, которые были зарегистрированы в городе Познань (Польша) могут оформить финансовую помощь от Красного Креста до 26 мая. По словам представителей организации, сумма выплат будет зависеть от количества членов семьи.

В Красном Кресте говорят – для того, чтобы подать заявку, украинским беженцам необходимо:

подготовить документы для всех членов семьи;

загрузить приложение IFRC (Android), iOS );

создать учетную запись и добавить членов семьи, на которых можно получить помощь;

заполнить из мобильного приложения анкету-заявление, добавив в него необходимые сканы/фото документов.

Кроме того, помощь могут оформить украинцы, которые прибыли в Польшу после 1 октября прошлого года и пребывают в Познани (Познаньском уезде).

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Выплаты предоставляются украинским беженцам, которые имеют:

плохие условия проживания;

средний доход на семью равен или менее 2,450 злотых;

на иждивении есть минимум 1 несовершеннолетний ребенок или лицо старше 60 лет;

возраст 60 лет и старше;

на иждивении есть по крайней мере 1 человек с инвалидностью.

Размер финансовой помощи в Польше от Красного Креста составляет:

1 член семьи – 1,420 злотых в месяц;

2 члена семьи – 2,640 злотых в месяц;

3 члена семьи – 3,860 злотых в месяц;

4 человека в семье – 5,080 злотых в месяц;

5 и более членов семьи – 6,300 злотых в месяц.

Смотрите видео о решении ООН, по поводу того, что каждый россиянин должен Украине по 2000 долларов:

Напомним, ранее представители ПФУ рассказали, что после достижения пенсионного возраста пенсия украинцам назначается даже в том случае, если люди были вынуждены покинуть Украину из-за российско-украинской войны.

Немногим позднее министр социальной политики Марина Лазебная заявила ‒до конца военного положение в Украине автоматически продлят выплату всех пособий ‒ и социальных пособий, и субсидий.

Как говорит чиновница, в это время в Украине соцпомощь в разных размерах получают примерно 6 миллионов человек. Еще около 11 миллионов человек, согласно данным Пенсионного фонда, получают пенсии.

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