Помощь деньгами от ООН сможет получить новая категория украинцев: кому повезло

В рамках проекта спецпрограммы ООН планируется расширить перечень лиц, которые могут получить денежную помощь в Украине.

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Еще одна категория украинцев сможет получить деньги от ООН / коллаж фото УНИАН

В рамках проекта "Всемирной продовольственной программы ООН" чиновники планируют расширить перечень лиц, которые могут получить денежную помощь в Украине. Об этом говорится в проекте постановления, размещенном для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов.

Сообщается, что граждане смогут претендовать на выплату в размере 2200 грн на протяжении трех месяцев. Речь идет об украинских пенсионерах, в частности, из числа ВПЛ (внутренне перемещенных лиц), проживающих на территориях, где ведутся или велись боевые действия и размер пенсии которых не превышает 3 тысяч грн.

Но на выплату от ООН могут претендовать граждане, которые после полномасштабного вторжения РФ в Украину не получали дополнительных выплат от международных организаций либо пособий на жительство ВПЛ.

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Кроме того, претенденты на помощь должны отвечать одному из следующих требований:

иметь статус ВПЛ, полученный позднее, чем 24 февраля 2022 года;

проживать в населенном пункте, пострадавшем от активных боевых действий ‒ в Днепропетровской, Полтавской, Одесской, Запорожской, Кировоградской, Черкасской, Харьковской, Черниговской, Сумской областях;

не возвращаться к месту жительства или регистрации после вынужденного перемещения через боевые действия. Читайте также: Евросоюз предоставит Украине макрофинансовую помощь: на что пойдут деньги

Напомним, ранее представители ПФУ рассказали, что после достижения пенсионного возраста пенсия украинцам назначается даже в том случае, если люди были вынуждены покинуть Украину из-за российско-украинской войны.

Немногим позднее министр социальной политики Марина Лазебная заявила ‒до конца военного положение в Украине автоматически продлят выплату всех пособий ‒ и социальных пособий, и субсидий.

Как говорит чиновница, в это время в Украине соцпомощь в разных размерах получают примерно 6 миллионов человек. Еще около 11 миллионов человек, согласно данным Пенсионного фонда, получают пенсии.

Смотрите видео о решении ООН, по поводу того, что каждый россиянин должен Украине по 2000 долларов:

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