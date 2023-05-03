6,6 тысячи гривен помощи от ООН: кто в Украине имеет право и как получить деньги

В Украине продолжается программа поддержки от ООН. Деньги будут выдавать равными частями в течение трех месяцев - по 2,2 тысячи ежемесячно.

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ООН, Украина, деньги / коллаж фото УНИАН

В Украине по-прежнему продолжается программа поддержки от Организации объединенных наций. Об этом говорится в сообщении на сайте Управления Верховного комиссара ООН по вопросам беженцев.

По словам чиновников, деньги будут выдавать равными частями в течение трех месяцев (по 2,2 тысячи грн на человека).

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Для того, чтобы оформить помощь, нужно предварительно заполнить форму либо позвонить по контактному номеру в своей области. Помощь от ООН могут получить переселенцы – жители Харьковской, Сумской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Черкасской, Черниговской областях и пострадал от военной агрессии РФ. Кроме того, деньги дадут тем, кто уже вернулся домой после вынужденного отъезда из-за войны.

Кроме того, важно, чтобы семья ранее не получала помощь от ООН и имела официальный доход в размере до 5,4 тысячи грн на человека.

Деньги можно будет получить через платежную Western Union − в случае, если у вас нет банковского счета. Кроме того, также люди могут получить деньги через отделения банка, в котором они обслуживаются.

Далее − программа ООН будет действовать в Украине до тех пор, пока продолжается война. Также украинцы имеют право на помощь от правительства страны (здесь речь идет о переселенцев с оккупированных территорий).

Напомним, ранее представители ПФУ рассказали, что после достижения пенсионного возраста пенсия украинцам назначается даже в том случае, если люди были вынуждены покинуть Украину из-за российско-украинской войны.

Немногим позднее министр социальной политики Марина Лазебная заявила ‒до конца военного положение в Украине автоматически продлят выплату всех пособий ‒ и социальных пособий, и субсидий.

Как говорит чиновница, в это время в Украине соцпомощь в разных размерах получают примерно 6 миллионов человек. Еще около 11 миллионов человек, согласно данным Пенсионного фонда, получают пенсии.

Смотрите видео Главреда о социальных выплатах:

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