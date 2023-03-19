В ООН снова платят денежную помощь украинцам: в правительстве пояснили, как оформить

В украинском Минреинтеграции рассказали, кто из украинцев может получить помощь от ООН и как ее оформить.

В правительстве пояснили, как оформить денежную помощь от ООН / коллаж УНИАН

Сотрудники Агентства ООН по делам беженцев возобновили регистрацию на получение денежной помощи для украинских переселенцев и прочих лиц, которые пострадали. О порядке получения денег украинцам напомнили в Минреинтеграции.

Как известно, на материальную помощь от ООН имеют право переселенцы и люди, которые пострадали от войны. Их доход должен быть менее 5,4 тысячи гривен в месяц. И при этом они не должны ранее уже получать помощи от международных организаций.

Для того чтобы оформить помощь, нужно:

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подать заявку в пункт сбора данных в регионе, где проживает человек, или в мобильную группу, осуществляющую выезды в пределах области;

нужно предоставить данные документа, удостоверяющего личность;

идентификационный код;

свидетельство о рождении детей;

номер банковской карты;

любые документы, которые подтверждают принадлежность человека к уязвимым категориям.

Также сообщается, что во время сбора данных обязательно должны присутствовать все члены семьи (кроме маломобильных граждан ‒ для них допускается регистрация без присутствия при наличии медицинской справки, которая подтверждает проблемы со здоровьем).

Напомним, ранее представители ПФУ рассказали, что после достижения пенсионного возраста пенсия украинцам назначается даже в том случае, если люди были вынуждены покинуть Украину из-за российско-украинской войны.

Немногим позднее министр социальной политики Марина Лазебная заявила ‒до конца военного положение в Украине автоматически продлят выплату всех пособий ‒ и социальных пособий, и субсидий.

Как говорит чиновница, в это время в Украине соцпомощь в разных размерах получают примерно 6 миллионов человек. Еще около 11 миллионов человек, согласно данным Пенсионного фонда, получают пенсии.

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