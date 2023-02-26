Получить от ООН помощь 6,6 тысячи грн: кто из украинцев имеет право

От ООН можно получить выплаты в 2023 году, говорят специалисты. Размер помощи составит 6 600 гривен.

Помощь от ООН 6,6 тысячи грн - кто имеет право :/ коллаж УНИАН

Граждане Украины, которые пострадали от войны, которую развязала Россия против нашей страны, могут получить от ООН многоцелевую денежную помощь в размере 6,6 тысячи грн. От этом в комментарии РБК-Украина рассказала Наталья Брыль, программный координатор неотложной денежной помощи благотворительного фонда "Право на защиту".

Она говорит, что вышеуказанные средства разбиваются на три месяца на каждого из членов семьи.

Программа реализуется в таких регионах Украины: Сумская, Черниговская, Львовская, Черкасская, Кировоградская, Полтавская, Днепропетровская, Запорожская, Харьковская, Одесская, Николаевская, Хмельницкая, Винницкая, Житомирская, Киевская, Херсонская (список будет дополняться и меняться).

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Подать заявку на денежную помощь от ООН могут семьи, которые:

Не получали ранее пособия от международных организаций;

Имеют доход менее 5400 грн на человека;

К таким категориям относятся: временно перемещенные лица после 24 февраля минувшего года либо являются лицами, которые всерьез пострадали от военных действий;

Для получения денежной помощи нужно соответствовать хотя бы одному из нижеперечисленных указанных критериев уязвимости:

Семья, имеющая только одного из родителей (или отец, или мать) с одним или несколькими детьми младше 18 лет или с престарелыми (55 лет и старше);

Семья, которую возглавляет одна одинокая/несколько одиноких пожилых людей (55 лет и старше) или пожилого возраста с одним ребенком или несколькими детьми младше 18 лет;

Семьи с одним или несколькими лицами с особыми потребностями. А именно имеющие: инвалидность, хронические заболевания. Список не ограничивается только этими критериями особых потребностей;

Приемные семьи, которые занимаются детьми без сопровождения и детьми, разведенными с родителями (но это нужно подтвердить документами).

Кроме того, чтобы получить 6,6 тысячи грн, нужно предоставить:

ФИО согласно документу, который удостоверяет личность;

место и дата рождения, номер телефона (на который вам поступит СМС-сообщение о приходе денег);

налоговый номер (необходимый для выплаты пособия);

свидетельство о рождении детей (при наличии);

номер банковской карты (необходим для выплаты пособия).

любые документы, подтверждающие принадлежность к уязвимым категориям населения.

Напомним, ранее представители ПФУ рассказали, что после достижения пенсионного возраста пенсия украинцам назначается даже в том случае, если люди были вынуждены покинуть Украину из-за российско-украинской войны.

Немногим позднее министр социальной политики Марина Лазебная заявила ‒до конца военного положение в Украине автоматически продлят выплату всех пособий ‒ и социальных пособий, и субсидий.

Как говорит чиновница, в это время в Украине соцпомощь в разных размерах получают примерно 6 миллионов человек. Еще около 11 миллионов человек, согласно данным Пенсионного фонда, получают пенсии.

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