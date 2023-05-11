Скачки тарифов в квитанциях: как в Украине подорожала коммуналка

В Украине выросла стоимость услуг ЖКХ: с апреля-2022 по апрель-2023 общее подорожание составило 4%.

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Сильнее всего выросли тарифы на содержание и ремонт жилья / коллаж Главред, фото УНИАН

В Украине за минувший год (с апреля-2022 по апрель-2023) стоимость услуг ЖКХ для населения подорожало на 4%. Об этом сообщает Госстат.

По данным чиновников, сильнее всего выросли тарифы на содержание и ремонт жилья – в среднем они стали выше на 20,6%. На втором месте по подорожанию – уборка мусора (+17% к тарифу).

Еще подорожали:

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услуги по управлению многоквартирными домами – на 1,8%;

услуги водоснабжения – на 0,8%;

услуги канализации – на 0,7%.

Пока еще не подорожали горячая вода и отопление, а также электроэнергия (хотя в последнее время активно муссируются слухи и о повышении тарифа на свет).

Как изменились тарифы за месяц

В период с марта по апрель общая стоимость услуг ЖКХ в Украине в целом осталась неизменной. Однако на некоторые отдельные услуги расценки все же немного изменилось:

содержание и ремонт жилья подорожало на 0,1%;

услуги по управлению многоквартирными домами подорожало на 0,3%;

водоснабжение подешевело на 0,8%;

канализация – на 0,5%.

Напомним, ранее, в минувшем году Верховная Рада приняла за основу и в целом закон, который запрещает на время военного положения принудительно взыскивать с человека долги за жилищно-коммунальные услуги. "За" закон №7531 проголосовали 312 нардепов.

Запрет также касается лиц, район проживания которых находится в окружении врагов ‒ в соответствии с перечнем Минреинтеграции ‒ либо если взыскание осуществляется в отношении недвижимого имущества, которое было уничтожено, либо повреждено в результате военных действий.

Позднее власти Украины заявили о планах повысить для украинцев тарифы на газ и электроэнергию. Об этом говорится в официальном меморандуме к руководству Международного валютного фонда (МВФ).

"Мы твердо привержены реализации своевременной и амбициозной программы реформ, направленных на решение давних структурных проблем в энергетическом секторе, которые усугубились войной", - сообщалось в тексте.

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