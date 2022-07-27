В Украине запретили "выбивать" долги за коммуналку во время войны: какие украинцы под это подпали

В Украине запретили "выбивать" долги за коммуналку во время войны / коллаж фото УНИАН

Верховная Рада приняла за основу и в целом закон, который запрещает на время военного положения принудительно взыскивать с человека долги за жилищно-коммунальные услуги. "За" закон №7531 проголосовали 312 нардепов.

Документ вносит изменения в закон "Об исполнительном производстве" и предусматривает, что временно, на период действия военного положения, запрещается принудительное взыскание с физического лица задолженности по услугам ЖКХ ‒ но в общинах, которые расположены в районах проведения военных действий, либо те, которые находятся во временной оккупации.

Запрет также касается лиц, район проживания которых находится в окружении врагов ‒ в соответствии с перечнем Минреинтеграции‒ либо если взыскание осуществляется в отношении недвижимого имущества, которое было уничтожено, либо повреждено в результате военных действий.

Кроме того, ранее полностью запрещено во время действия военного положения исполнения решений, должниками по которым являются предприятия оборонно-промышленного комплекса, органы военного управления, воинские части, высшие военные учебные заведения, учреждения и организации из состава ВСУ.

Также депутаты внесли в эту норму исключение, согласно которому норма не касается решений по искам физических лиц о взыскании зарплаты и денежном обеспечении военнослужащих.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что тарифы на тепло для населения могут вырасти втрое, поскольку "Нафтогаз" существенно повысил цены на газ для теплокоммунэнерго.

Как говорится в заявлении межотраслевой ассоциации Укртеплокоммунэнерго, согласно ценам, доведенным ГК Нафтогаз Трейдинг к теплоснабжающим предприятиям, цена газа для производства теплоэнергии для нужд населения с 1 июня 2022 года возросла в 3,9 раза.

До того, однако, представители НАК "Нафтогаз Украины" уверяли, что тарифы на газ и тепло не изменятся.

Еще 10 мая 2022 года на заседании Кабинета министров был одобрен проект закона, которым, среди прочего, предусмотрено введение моратория на повышение цен на природный газ и тарифы на тепловую энергию и сопутствующие услуги.

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