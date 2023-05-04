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Как в Украине оформить рассрочку погашения долгов по коммуналке: детальная инструкция

Дмитрий Видоменко
4 мая 2023, 17:09 обновлено 4 мая, 17:10
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В Украине у должников по коммунальных услугах есть возможность оформить договор реструктуризации (рассрочки), говорят специалисты.
монеты, квитанции
Монеты и квитанции / коллаж Главред, фото УНИАН

В Украине у людей, которые накопили заметные долги по коммуналке, есть действующая возможность оформить договор реструктуризации (рассрочки). Об этом сообщили сотрудники КК "Центр коммунального сервиса" в Facebook.

Для оформления такой рассрочки людям необходимо обращаться в коммунальное предприятие, которое обслуживает их жилье.

Сообщается, что договор реструктуризации можно оформить по нижеследующим услугам:

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  • поставка тепловой энергии и горячей воды;
  • централизованное водоснабжение и водоотвод;
  • содержание домов и сооружений и придомовых территорий, управление многоквартирным домом;
  • вывоз бытовых отходов.

Для того, чтобы заключить такой договор, нужно обратиться в любой районный сервисный центр УК "Центр коммунального сервиса". Предварительная запись осуществляется независимо от места жительства.

Нужно будет написать заявление, а также предоставить оригиналы с копиями таких документов:

  • паспорт (либо ID-карта и выписка из Единого государственного демографического реестра);
  • карта налогоплательщика РНОКПП (не предоставляется владельцем ID-карты в случае наличия идентификационного номера налогоплательщика в вышеуказанном документе);
  • документ, который подтверждает право собственности на жилое помещение/квартиру, выписка из "Государственного реестра прав на недвижимое имущество о регистрации права собственности";
  • доверенность представителя жильца и его паспорт.

Напомним, ранее, в минувшем году Верховная Рада приняла за основу и в целом закон, который запрещает на время военного положения принудительно взыскивать с человека долги за жилищно-коммунальные услуги. "За" закон №7531 проголосовали 312 нардепов.

Запрет также касается лиц, район проживания которых находится в окружении врагов ‒ в соответствии с перечнем Минреинтеграции‒ либо если взыскание осуществляется в отношении недвижимого имущества, которое было уничтожено, либо повреждено в результате военных действий.

Позднее власти Украины заявили о планах повысить для украинцев тарифы на газ и электроэнергию. Об этом говорится в официальном меморандуме к руководству Международного валютного фонда (МВФ).

"Мы твердо привержены реализации своевременной и амбициозной программы реформ, направленных на решение давних структурных проблем в энергетическом секторе, которые усугубились войной", - сообщалось в тексте.

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