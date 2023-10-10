УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Массированные обстрелы и угрозы Украине": эксперт раскрыл хитрые замыслы россиян

Юлия Куришко
10 октября 2023, 18:57 обновлено 10 октября, 19:18
Россия работает над созданием будущего поля битвы путем разрушения украинского потенциала, считает Селезнев.
'Массированные обстрелы и угрозы Украине': эксперт раскрыл хитрые замыслы россиян
Селезнев рассказал об атаках России по Украине / коллаж: Главред, фото: ГСЧС, УНИАН

Военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев рассказал о вероятных планах оккупантов, при которых они могут восстановить новые массированные обстрелы территории Украины.

Селезнев рассказал, что российские оккупанты накапливают боекомплекты и активизировались на восточных направлениях Украины, передает ТСН.

"Я считаю, что мы находимся на пороге бурных событий. Боевые действия значительно активизировались на востоке Украины, ситуация сложная в районе Авдеевки, не менее сложная обстановка на Купянско-Лиманском направлении. Украинская армия там ведет ожесточенные бои. Враг имеет численное преимущество, постоянно атакует наши позиции, ситуация там очень сложная. Не менее сложная ситуация на юге, в Запорожской области. Враг сосредоточил там немалые ресурсы. Масштабные дроновые атаки направлены в первую очередь на разрушение военной инфраструктуры. Есть постоянные прилеты по югу Украины, по Одесской области, очевидно, что враг поцелует по военной инфраструктуре, по объектам, которые обеспечивают функционирование зерновой сделки. Речь идет о портах, базах, причалах, пунктах пересечения", - отметил он.

видео дня

По словам Селезнева, враг работает над созданием будущего поля битвы путем разрушения украинского потенциала. Ситуация очень сложная и динамичная, имеет тенденции к обострению.

"Думаю, в ближайшей перспективе мы будем наблюдать это обострение и дальше - враг пытается трансформировать свое численное преимущество. Мы уже слышали о том, что враг сосредоточил уже 429 тысяч своих воинов, на территории Брянской, Курской и Белгородской областей около 28 тысяч. Они имеют немалый ресурс для ведения агрессивной войны. В любом случае октябрь будет довольно динамичным. Эта динамика будет определяться агрессией со стороны российской оккупационной армии", - пояснил эксперт.

Ситуация на фронте: что известно

Напомним, что ВСУ продвинулись вперед на юге и уничтожили десятки оккупантов вместе с техникой. Силы обороны Украины продолжают проводить наступательные операции на Мелитопольском направлении, сообщил Тарнавский.

РФ накапливает ракеты и может прибегнуть к энергетическому террору Украины. Агрессор Россия все чаще использует баллистические и сверхзвуковые ракеты против Украины, крылатые стали использовать меньше, сказала Наталья Гуменюк.

Активность боев на Таврическом направлении "несколько упала". Штупун отмечает, что армия РФ сейчас сосредоточена именно на Авдеевке и Марьинке - продолжает там штурмовые действия, чтобы продвинуться.

Больше военных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине Владислав Селезнев новости Украины ракетный удар
Реклама

Главное за день

РФ перешла в активное наступление: на фронте тяжелые бои - ВСУ

РФ перешла в активное наступление: на фронте тяжелые бои - ВСУ

19:12 Украина
"Массированные обстрелы и угрозы Украине": эксперт раскрыл хитрые замыслы россиян

"Массированные обстрелы и угрозы Украине": эксперт раскрыл хитрые замыслы россиян

18:57 Украина
Новый зерновой коридор и обучение пилотов: результаты визита Зеленского в Румынию

Новый зерновой коридор и обучение пилотов: результаты визита Зеленского в Румынию

17:44 Политика
Все главные новости

Последние новости

19:34

Как обхитрить нежелание Трампа помогать Украине: раскрыта одна лазейка

19:26

В сети появилось фото любовника Киркорова, ради которого он пришил себе новые части тела

19:12

РФ перешла в активное наступление: на фронте тяжелые бои - ВСУ

19:10

Судьба ATACMS для Украинымнение

18:57

"Массированные обстрелы и угрозы Украине": эксперт раскрыл хитрые замыслы россиян

Война в Израиле отвлечет Запад от Украины, если затянется более чем на 2 месяца - ЗагороднийВойна в Израиле отвлечет Запад от Украины, если затянется более чем на 2 месяца - Загородний
18:37

"Украинцы - недобитое зло": пленный комбат РФ Шайтан оказался "звездой" росТВ

18:34

Блогерша превратила лицо в "надувную подушку": ищет деньги на "скулы"

18:25

Умер украинский актер-коллаборант, получивший награду от Путина

18:14

Идеальная разница в возрасте для счастливых отношений: какие пары не разводятся

Реклама
18:05

На каком боку лучше спать: несложные советы, которые помогут каждомуВидео

17:59

"Польская" модель Гетманцева о налогообложении может уничтожить малый бизнес - СМИ

17:57

Выжила, но еще на грани смерти: невероятная история немки, захваченной ХАМАС

17:46

Playboy разорвал контракт со звездой фильмов для взрослых за поддержку ХАМАС

17:44

Новый зерновой коридор и обучение пилотов: результаты визита Зеленского в Румынию

17:38

Favbet Foundation передал на Донецкое направление очередной Nissan Navara

17:38

Людей расстреливали в упор, убитых грабили: CNN о бойне ХАМАС на вечеринкеВидео

17:08

Представитель Слепакова прокомментировал захват артиста в плен боевиками ХАМАС

17:06

Медведева жестко "накрыло": ему мерещится "получение ИГИЛ украинского оружия"

16:51

Нужна 1 таблетка: хозяйки раскрыли секрет, как убрать пятна с дверец духовки

16:30

Операция на территории Беларуси: Россия готовится провести ужасную провокацию

Реклама
16:19

"Шут", который участвует в "клоунаде": Охлобыстин выдал саморазоблачительную пропаганду

16:15

99% людей отвечают неправильно: сверхсложная загадка с водой и чашками

16:09

Когда по всей Украине выпадет первый снег: синоптик спрогнозировала дату

16:06

Что нельзя одалживать 11 октября, чтобы не было неприятностей: приметы дня

16:05

Были неправы и жестоки, но люблю: Собчак открыто оправдала убийц-россиян в Украине

16:03

"Месяц будет средненьким": 4 знака зодиака переживут октябрь без потрясенийВидео

15:53

"Москва передала вооружение": РФ знала о подготовке ХАМАС к нападению на Израиль - ГУР

15:41

Прощание с Ниной Матвиенко: полная программа, время, адреса

15:40

Почему приходится переплачивать за газ: в "Нафтогазе" ответили

15:20

РФ до весны будет сильнее Украины и может пойти в наступление – РустамзадеВидео

14:59

"Безопасность на 10-20 лет": эксперт рассказал о 3 сценариях завершения войны в УкраинеВидео

14:55

Путин дал заднюю: британская разведка сообщила о важнейшем решении Кремля

14:54

РФ создает теневую армию наемников для войны в Украине: СМИ раскрыли детали

14:50

"Будет долго, тяжело и очень кроваво": генерал Милли оценил срок войны

14:49

За увольнением Игоря Танцюры вероятно последует отставка руководства БЭБ и прокуроров Таркана, Стадника и Станкова из Офиса генпрокурора актуально

14:17

Как выглядеть моложе своих лет: дерматолог назвала 3 виновников быстрого старенияВидео

14:10

"Перемололи" вместе с техникой: ВСУ нанесли мощный удар по россиянам на Востоке

13:51

Как война в Израиле скажется на помощи Украине: эксперт объяснил последствия

13:40

И отгонять никуда не нужно: как убрать царапины на машине

13:25

Украинский офицер-предатель сбежал в РФ: в ГПСУ раскрыли неожиданные детали

Реклама
13:25

100 тысяч солдат и тысячи танков: операция в Секторе Газа началась

13:13

Пропагандисты лютуют: Максим Галкин сменил гражданствоВидео

13:04

Температура подскочит до +23 градусов: синоптик назвала дату сильного потепления

13:00

Лопес постоянно "пилит" Аффлека, но хочет спасти брак - СМИ

12:58

Даже после маслят: как легко отмыть руки от грибов

12:54

Сотни БПЛА и ракет: украинцам назвали цели и сроки новых массированных ударов РФ

12:40

"Поезд горел на ходу": новые детали невероятного успеха ВСУ на Юге

12:33

Женщина рассказала, как предотвратить образование конденсата на окнах

12:22

Ругань и драки: Тодоренко жалуется на проблемы в семье

11:15

Мирные переговоры с Россией: в МИД сообщили когда начнется процесс

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Лайфхаки
Сад и огородВсе о салеУборкаСтиркаКомнатные растения
Персоны
Алексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новости
Гороскоп
Астролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделю
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять