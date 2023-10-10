'Массированные обстрелы и угрозы Украине': эксперт раскрыл хитрые замыслы россиян

Россия работает над созданием будущего поля битвы путем разрушения украинского потенциала, считает Селезнев.

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Селезнев рассказал об атаках России по Украине / коллаж: Главред, фото: ГСЧС, УНИАН

Военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев рассказал о вероятных планах оккупантов, при которых они могут восстановить новые массированные обстрелы территории Украины.

Селезнев рассказал, что российские оккупанты накапливают боекомплекты и активизировались на восточных направлениях Украины, передает ТСН.

"Я считаю, что мы находимся на пороге бурных событий. Боевые действия значительно активизировались на востоке Украины, ситуация сложная в районе Авдеевки, не менее сложная обстановка на Купянско-Лиманском направлении. Украинская армия там ведет ожесточенные бои. Враг имеет численное преимущество, постоянно атакует наши позиции, ситуация там очень сложная. Не менее сложная ситуация на юге, в Запорожской области. Враг сосредоточил там немалые ресурсы. Масштабные дроновые атаки направлены в первую очередь на разрушение военной инфраструктуры. Есть постоянные прилеты по югу Украины, по Одесской области, очевидно, что враг поцелует по военной инфраструктуре, по объектам, которые обеспечивают функционирование зерновой сделки. Речь идет о портах, базах, причалах, пунктах пересечения", - отметил он. видео дня

По словам Селезнева, враг работает над созданием будущего поля битвы путем разрушения украинского потенциала. Ситуация очень сложная и динамичная, имеет тенденции к обострению.

"Думаю, в ближайшей перспективе мы будем наблюдать это обострение и дальше - враг пытается трансформировать свое численное преимущество. Мы уже слышали о том, что враг сосредоточил уже 429 тысяч своих воинов, на территории Брянской, Курской и Белгородской областей около 28 тысяч. Они имеют немалый ресурс для ведения агрессивной войны. В любом случае октябрь будет довольно динамичным. Эта динамика будет определяться агрессией со стороны российской оккупационной армии", - пояснил эксперт.

Ситуация на фронте: что известно

Напомним, что ВСУ продвинулись вперед на юге и уничтожили десятки оккупантов вместе с техникой. Силы обороны Украины продолжают проводить наступательные операции на Мелитопольском направлении, сообщил Тарнавский.

РФ накапливает ракеты и может прибегнуть к энергетическому террору Украины. Агрессор Россия все чаще использует баллистические и сверхзвуковые ракеты против Украины, крылатые стали использовать меньше, сказала Наталья Гуменюк.

Активность боев на Таврическом направлении "несколько упала". Штупун отмечает, что армия РФ сейчас сосредоточена именно на Авдеевке и Марьинке - продолжает там штурмовые действия, чтобы продвинуться.

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