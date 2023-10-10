'Безопасность на 10-20 лет': эксперт рассказал о 3 сценариях завершения войны в Украине

Какой бы правитель ни пришел к власти в России за 5-10 лет, население будет жаждать реванш, считает Рустамзаде.

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Эксперт рассказал о завершении войны / коллаж: Главред, фото: 3 отдельная механизированная бригада, скриншот: Youtube

В интервью Главреду азербайджанский военный аналитик, ведущий аналитик Центра STEM Агиль Рустамзаде проанализировал риски длительной войны в Украине и рассказал, как могут выглядеть три сценария завершения войны - оптимистичный, нейтральный и пессимистичный.

"Первый - сценарий военно-политической победы Украины. Он предусматривает капитуляцию Российской Федерации, возвращение всех украинских территорий, ядерное разоружение России и квоты на численность Вооруженных сил. Такой сценарий обеспечит Украине безопасность на 10-20 лет", - заявил эксперт.

Также Рустамзаде отметил, что второй сценарий предусматривает временное прекращение конфликта в рамках тех обстоятельств, которые есть сейчас. Это так называемый Минск-3. Впрочем, как считает эксперт, какой бы правитель ни пришел к власти в России за 5-10 лет, население будет жаждать реванша и завершения войны на своих условиях.

"Третий сценарий - Украина возвращает свои земли, но Россия сохраняет ядерный арсенал, а никаких ограничений на численность ее вооруженных сил не накладывается. Такой сценарий также нельзя называть полноценной победой Киева, потому что Украина, в зависимости от того, кто будет руководить Россией, столкнется с ядерным шантажом и попытками силового давления. Над Украиной постоянно будет нависать угроза возобновления боевых действий", - подчеркнул Рустамзаде.

Смотрите видео, в котором Агиль Рустамзаде сделал прогноз о сроках войны в Украине:

Напомним, что эксперт объяснил, как война В Израиле скажется на помощи Украине. Из атак ХАМАС торчат уши России - страна-агрессорка давно хотела найти горячую точку, чтобы отвлечь ею внимание от Украины, говорит Загородний.

РФ создает теневую армию наемников для войны в Украине. Удалось обнаружить сто наемников, принадлежащих к ЧВК "Редут", при этом прямое руководство осуществляется из ГУ Генштаба РФ.

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