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Как война в Израиле скажется на помощи Украине: эксперт объяснил последствия

Алёна Воронина
10 октября 2023, 13:51 обновлено 10 октября, 13:51
Из атак ХАМАС торчат уши России – страна-агрессор давно хотела найти горячую точку, чтобы отвлечь ею внимание от Украины, говорит эксперт.
Военная помощь, Тарас загородный
Загородний объяснил, как война в Израиле скажется на помощи Украине/ коллаж: Главред, фото: скрин, УНИАН

Нынешняя острая фаза войны в Израиле может повлиять на предоставление Украине помощи другими государствами только в том случае, если она затянется.

Такое мнение высказал политический и экономический эксперт Тарас Загородний в интервью Главреду. Он отметил, что страна-агрессор Россия только и ждет, чтобы Украине предоставляли меньше военной помощи.

"Конечно же, из атак ХАМАС торчат уши России, поскольку они давно хотели найти горячую точку, чтобы отвлечь ею внимание от Украины. То, как ситуация в Израиле повлияет на дальнейшее предоставление помощи, зависит от ее продолжительности – если операция по уничтожению террористов ХАМАС затянется, то это может привести к рассеиванию внимания", – отметил Загородний.

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Однако, по его словам, Израиль достаточно силен, чтобы решать эти вопросы, поэтому не исключено, что операция будет достаточно оперативной и размыть помощь Украине не получится. Он напомнил, что США уже заявили о готовности поддерживать Украину.

"Однако рассеять внимание способен больший конфликт – например, если Россия руками Ирана начнет на Ближнем Востоке войну против Саудовской Аравии. Но пока вероятность этого сценария невелика", – отметил эксперт.

Кто такой Тарас Загородний

Тарас Загородний – политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

Нападение ХАМАС на Израиль

7 октября боевики ХАМАСа прорвали границу Израиля и сектора Газа и выпустили тысячи ракет в сторону страны. В ответ Армия обороны Израиля начала наносить удары по военным объектам террористов.

Вечером 9 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль переходит к мощной массированной атаке, которой еще никогда не было. Политический деятель обратил внимание на тот факт, что важнейшей задачей подразделений израильских вооруженных сил окажется полная ликвидация каждой из целей организации ХАМАС на территории сектора Газа.

10 октября представители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что операция в Секторе Газа началась. Отмечается, что уже есть первые результаты ударов. Представитель ЦАХАЛа отметил, что под удар авиации Израиля попали террористические объекты организации ХАМАС в секторе Газа.

Напомним, в Politico назвали выгоду Кремля от нападения ХАМАС на Израиль. Нападение боевиков ХАМАС на Израиль сыграло на руку России. Теперь глава Кремля надеется, что Украине будет поступать меньше оружия. Европейский чиновник назвал эту атаку, которая началась в день рождения российского диктатора 7 октября, "лучшим подарком Путину".

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