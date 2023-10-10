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Температура подскочит до +23 градусов: синоптик назвала дату сильного потепления

Алёна Воронина
10 октября 2023, 13:04 обновлено 10 октября, 13:07
К нашему государству идет теплая воздушная масса с запада Европы, и уже очень скоро погода в Украине резко изменится.

Погода, осень, парк, природа
Погода в Украине изменится – температура подскочит до +23 градусов/ unsplash.com

Погода в Украине скоро станет намного теплее. К нам идут теплые воздушные массы с запада, поэтому в ближайшее время столбики термометров днем будут показывать до +23 градусов.

Повышение температуры воздуха будет наблюдаться с четверга, 12 октября. Таким прогнозом погоды поделилась синоптик Наталья Голеня, сообщает NV.

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Скоро закончится сплошная метеорологическая опасность, которую синоптики объявляют уже трое суток подряд.

"Ожидаем повышения температуры, поскольку к территории Украины зайдет теплая воздушная масса с запада Европы, и температурные максимумы днем уже будут от +18 до +23 градусов. Это уже ближе к концу недели, и выходные будут у нас преимущественно теплые", – отметила она.

Осадков на этой неделе будет очень немного. Могут быть лишь небольшие осадки местами 11-12 октября и возможно 13 октября. В целом по территории нашей страны будет преобладать сухая и теплая погода до конца текущей недели.

В период 12-15 октября столбики термометров будут подниматься вверх также ночью. Заморозки прекратятся, ночная температура составит в разных местах +3...+8, +5...+10 градусов. Дневная температура воздуха будет держаться на уровне от +18 до +23 градусов. Но на следующей неделе может снова похолодать.

"Затем на следующей неделе, возможно, опять же, возобновятся северо-западные и северные процессы, температурный фон снизится, и также пройдут какие-то небольшие умеренные дожди", – отметила синоптик.

Погода в Киеве и области

В Киеве и Киевской области ближайшие два дня будут преимущественно без осадков. По области температура воздуха ночью составит от 0 до -5 градусов, на поверхности почвы заморозки. В самой столице ночью 11-го октября температура будет около нуля или немного теплее. Дневная температура в Киеве и области составит +10...+12 градусов.

"С 12-го числа будет повышение дневной температуры до диапазона +18...+20 градусов до конца недели. Возможно, 13-го ночью какой-то покрапает дождик небольшой, но температурный фон уже выше, и ночная температура уже будет около +8...+10 градусов ночью", – рассказала Наталья Голеня.

Погода в Киеве на две недели
Погода в Киеве на две недели/ meteoprog

Погода в Украине

Раньше синоптики предупредили об опасной погоде на вторник, 10 октября. Отмечалось, что будут заморозки, в нескольких областях дождь. В большинстве областей не будут отступать заморозки, но днем температура воздуха чуточку повысится.

Напомним, синоптики рассказали, какой будет погода в Украине на неделю с 9 по 15 октября. Погода в течение недели будет достаточно холодной, кое-где ударят заморозки -5 градусов, однако в некоторых областях в отдельные дни будут дожди.

Какой будет зима в Украине

Народный синоптик Станислав Щедрин рассказал, какой будет зима в этом году. По его словам, ударят морозы до -25 и налетят снежные бури. Он говорит, что Украину окутают ранние заморозки, а зима будет тяжелой.

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