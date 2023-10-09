Будут заморозки, в нескольких областях дождь: синоптики предупредили об опасной погоде

В большинстве областей не будут отступать заморозки, но днем температура воздуха чуточку повысится.

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Погода в Украине – будут заморозки, но в нескольких областях дождь/ unsplash.com

Погода в Украине во вторник, 10 октября, будет достаточно холодной. Заморозки не будут отступать, но температура воздуха уже будет опускаться только до 0 градусов и не будет идти ниже.

Таким прогнозом погоды поделился Укргидрометцентр. Отмечается, что на большей территории нашего государства осадков не будет, днем будет небольшой дождь только в северо-восточных областях и Крыму.

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В целом по всей территории страны будет наблюдаться переменная облачность.

"Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6 градусов тепла, на поверхности почвы заморозки 0-5 градусов, в западных, Житомирской и Винницкой областях сильные заморозки в воздухе 0-3 градуса, температура днем 7-12 градусов тепла; в Одесской области и в Крыму ночью 6-11 градусов, днем 11-16 градусов", – рассказали в Укргидрометцентре. Погода в Украине 10 октября/ Укргидрометцентр

Погода в Киевской области 10 октября

На Киевщине 10 октября будет переменная облачность, без осадков, отмечают в Укргидрометцентре.

"Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-6 градусов тепла, на поверхности почвы заморозки 0-5 градусов; температура днем 7-12 градусов тепла; в Киеве ночью 3-5 градусов тепла, днем 9-11 градусов", – говорится в сообщении.

Погода в Киеве на две недели/ meteoprog

Погода в Украине

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Украине на неделю с 9 по 15 октября. Погода в течение недели будет достаточно холодной, кое-где ударят заморозки -5 градусов, однако в некоторых областях в отдельные дни будут дожди.

Напомним, 8 октября в Украине выпал первый снег. Его заметили в Карпатах. Там температура воздуха составляла 1 градус тепла.

Какой будет зима в Украине

Народный синоптик Станислав Щедрин рассказал, какой будет зима в этом году. По его словам, ударят морозы до -25 и налетят снежные бури. Он говорит, что Украину окутают ранние заморозки, а зима будет тяжелой.

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