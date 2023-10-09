Будут заморозки, в нескольких областях дождь: синоптики предупредили об опасной погоде

Погода в Украине во вторник, 10 октября, будет достаточно холодной. Заморозки не будут отступать, но температура воздуха уже будет опускаться только до 0 градусов и не будет идти ниже.
Таким прогнозом погоды поделился Укргидрометцентр. Отмечается, что на большей территории нашего государства осадков не будет, днем будет небольшой дождь только в северо-восточных областях и Крыму.
В целом по всей территории страны будет наблюдаться переменная облачность.
"Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6 градусов тепла, на поверхности почвы заморозки 0-5 градусов, в западных, Житомирской и Винницкой областях сильные заморозки в воздухе 0-3 градуса, температура днем 7-12 градусов тепла; в Одесской области и в Крыму ночью 6-11 градусов, днем 11-16 градусов", – рассказали в Укргидрометцентре.
Погода в Киевской области 10 октября
На Киевщине 10 октября будет переменная облачность, без осадков, отмечают в Укргидрометцентре.
"Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-6 градусов тепла, на поверхности почвы заморозки 0-5 градусов; температура днем 7-12 градусов тепла; в Киеве ночью 3-5 градусов тепла, днем 9-11 градусов", – говорится в сообщении.
Погода в Украине
Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Украине на неделю с 9 по 15 октября. Погода в течение недели будет достаточно холодной, кое-где ударят заморозки -5 градусов, однако в некоторых областях в отдельные дни будут дожди.
Напомним, 8 октября в Украине выпал первый снег. Его заметили в Карпатах. Там температура воздуха составляла 1 градус тепла.
Какой будет зима в Украине
Народный синоптик Станислав Щедрин рассказал, какой будет зима в этом году. По его словам, ударят морозы до -25 и налетят снежные бури. Он говорит, что Украину окутают ранние заморозки, а зима будет тяжелой.
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