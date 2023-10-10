РФ создает теневую армию наемников для войны в Украине: СМИ раскрыли детали

Разведка армии страны-оккупанта РФ использует прикрытие "добровольческого отряда" для вербовки наемников в "ЧВК Редут". Кроме того, были идентифицированы лица, занимающиеся этой деятельностью.
Как говорится в материале "Радио Свобода", удалось выявить сто наемников, принадлежащих к ЧВК "Редут", при этом прямое руководство осуществляется из Главного управления Генштаба РФ (бывшее ГРУ).
Журналисты получили документы, подтверждающие связь между организацией ЧВК "Редут" и российской военной разведкой. Речь идет о рапортах о потерях одного из подразделений "Редута" — "Волков". Согласно другой справке, выданной одному из военных, указана воинская часть, которая, согласно анализу, входит в состав другой в/ч — 21208, являющейся частью спецназа ГУ ГШ, который воюет в Украине с 2015 года.
Кроме того, четверо из идентифицированных журналистами бойцов подразделения "Волки" являются бывшими или действующими сотрудниками ГУ.
В ходе интервью с десятком рекрутеров, ответственных за вербовку новых бойцов в различные подразделения в составе "Редута", было установлено, что управление и финансирование так называемой ЧВК осуществляется российской разведкой.
Кроме того, пленные бойцы "Редута" рассказали, что ехали служить в 16-ю бригаду специального назначения ГУ Генштаба России. База этой бригады находится под Тамбовом, там же бойцы ЧВК тренируются перед отправкой в Украину.
В расследовании журналисты также приводят имя полковника Алексея Кондратьева как одного из основных кураторов так называемого добровольческого корпуса по линии ГУ, куда входят редутовцы и заместитель главы российской разведки Владимир Алексеев — главный инициатор создания так называемой ЧВК.
После анализа внутренних документов, страниц российских военных в соцсетях, данных из закрытых российских баз и спутниковых снимков территории Украины, удалось установить путь этого формирования по территории Украины после 24 февраля: часть редутовцев участвовали в боевых действиях в Киевской области, затем в Харьковской, Донецкой и Луганской областях.
Ранее в ISW раскрыли детали возрождения ЧВК "Вагнера". Статус "вагнеровцев" пока остается непонятным, так как наемники разбросаны по нескольким разным странам.
Напомним, ранее сообщалось о том, что у Шойгу создали новую ЧВК во главе с Суровикиным. ЧВК Минобороны оккупантов агрессора России будет конкурировать с группировкой, которую ранее создал директор республики Беларусь Александр Лукашенко.
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