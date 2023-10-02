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Снова может стать серьезной угрозой для ВСУ: в ISW раскрыли детали возрождения ЧВК "Вагнера"

Анна Ярославская
2 октября 2023, 06:43 обновлено 2 октября, 06:51
Статус "вагнеровцев" пока остается непонятным, так как наемники разбросаны по нескольким разным странам.

Павел Пригожин, ЧВК
Павел Пригожин может возглавить ЧВК "Вагнера" / Коллаж: Главред, фото: скриншот, росСМИ

Частная военная компания "Вагнера" может перейти в подчинение Росгвардии или Минобороны РФ и снова представлять серьезную угрозу для украинских военных. Возглавить наемников может сын экс-главаря "вагнеровцев" Евгения Пригожина Павел.

Как говорится в свежем отчете Института изучения войны, статус ЧВК "Вагнера" пока остается непонятным, так как наемники разбросаны по нескольким разным странам. Однако 29 сентября российский диктатор Владимир Пуитн встретился с бывшим командующим "Вагнера" и нынешним сотрудником МО РФ Андреем Трошевым и заявил, что тот будет привлечен к формированию новых добровольческих отрядов, выполняющих боевые задачи, прежде всего, в Украине.

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Аналитики ISW отмечают, что некоторые представители "Вагнера" негативно отреагировали на это заявление и стали заявлять, что место Пригожина должен занять его 25-летний сын Павел. Один из каналов сообщал, что тот якобы ведет переговоры с Росгвардией о переходе наемников под их командование.

"Известный источник, связанный с "Вагнером", сообщил, что бойцам не придется подписывать контракты с российским Минобороны и что "Группа Вагнера" сохранит свое название, символику, идеологию, командование, управление и существующие стандартные принципы работы", - пишут аналитики.

Павел Пригожин
Павел Пригожин / Фото: скриншот

Российский инсайдерский источник заявил, что Павел Пригожин не является самостоятельным игроком, а находится под влиянием главы Службы безопасности "Вагнера" Михаила Ватанина.

Другой провагнеровский источник утверждал 30 сентября, что глава Росгвардии Виктор Золотов рассматривает возможность разрешить элементам группы "Вагнера" присоединиться к Росгвардии в качестве отдельного подразделения.

Аналитики сообщили, что на основе этих данных пересмотрели свою оценку и теперь полагают, что "Вагнер" снова может потенциально стать серьезной угрозой.

"Начальная оценка (что "Вагнер" потерял эффективность, - ред) будет недействительной, если они восстановят себя как согласованное и большое формирование под руководством российского правительства с эффективным централизованным руководством", - отметили в ISW.

Как сообщал Главред, 27 сентября начальник пресс-службы восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш сообщил, что часть наемников ЧВК "Вагнер" перезаключает контракты с Минобороны РФ и возвращается в Украину из Беларуси.

Тем временем Федеральная служба безопасности России проверяет сотрудников близкой к главе государства Владимиру Путину Росгвардии на причастность к мятежу Евгения Пригожина и ЧВК "Вагнер". Якобы Росгвардия помогла "Вагнеру" спрятать снаряды и оборудование на своих складах сразу после бунта. В Кремле планируют консолидировать свой силовой блок именно вокруг Росгвардии.

Тем временем в России создана новая частная военная компания под патронатом Министерства обороны оккупантов. Ее возглавит опальный генерал Сергей Суровикин. Ведомство уже направляет своих представителей в Беларусь и страны Африки и планирует рекрутировать как можно больше боевиков ЧВК "Вагнер".

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новости России война в Украине Минобороны РФ Евгений Пригожин ЧВК Вагнер война России и Украины
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