Плыли на лодках под обстрелом: ГУРовцы трижды пытались освободить Энергодар - Буданов

Операции украинских спецназовцев не дали оккупантам подключить ЗАЭС к своей энергосистеме.

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Гуровцы трижды пытались освободить Энергодар / коллаж: Главред, фото: Википедия, командование Объединенных Сил ВС Украины, скриншот с видео

Украинские спецназовцы ГУР трижды пытались освободить оккупированный Энергодар и Запорожскую АЭС. Об этом заявил командир особого подразделения ГУР Шаман, который лично участвовал в операции, сообщает NV.

Защитники пытались создать на левом берегу плацдарм, который был бы пригоден для дальнейшего освобождения города и прилегающей к нему ЗАЭС.

Операция по освобождению Энергодара

ГУР проводила операции тогда, когда РФ хотела подсоединить ЗАЭС к своей энергосистеме, что позволило бы закрепиться в регионе. Несколько десятков бойцов ГУР двигались на гражданских быстроходных катерах. Тогда у них еще не было опыта проведения таких операций.

видео дня

Впервые бойцы высадились возле Энергодара. Тогда им не хватило артиллерийской поддержки. Они пробыли на левом берегу Днепра полдня и отступили из-за давления врага.

"Для ребят психологически было сложно. Ведь ты ночью плывешь по волнам, вода затапливает лодки, ее нужно вычерпывать, пересаживаться на другие плавсредства – и все это происходит под огнем противника", – сказал Шаман.

Во время второй и третьей попыток уже несколько сотен бойцов пытались высадиться на левом берегу Днепра. Тогда участие принимали даже бойцы других стран. Бойцы из Новой Зеландии имели необходимый опыт и могли долго находиться в воде и выполнять задания.

Во время третьей спецоперации оккупанты подвели танки к самому берегу, из-за чего украинским военным не удалось закрепиться.

Чем помогли спецоперации

Несмотря на то, что украинские спецназовцы не смогли пока освободить Энергодар, все же эти спецоперации помешали оккупантам подсоединить ЗАЭС к российской энергосистеме. Этому способствовала и работа тайной агентуры ГУР. Об этом заявил глава ГУР Кирилл Буданов.

В будущем этот опыт стал очень полезным и применялся в других высадках. Так, например, 8 августа 2023 года на Левобережье Херсонской области ГУРовцы заманили в засаду и взяли в плен одного из опытных командиров разведки Юрия Томова.

"Также энергодарская операция сыграла еще одну роль: она дала практические навыки для всех – от командного состава до бойцов – как действовать на воде. Этот опыт очень хорошо сейчас применяется и используется. Например, во время высадки в Крыму", – сказал Буданов.

Ситуация в Энергодаре

В сентябре стало известно о том, что в Энергодаре "откобзонили" офицеров РФ. Украинские спецназовцы вместе с партизанами успешно запустили 3 беспилотника, они попали прямо в цель.

До того украинские защитники дроном взорвали верхушку "полиции" РФ в Энергодаре. Мощный взрыв прогремел в кабинете начальника оккупационной "полиции" Энергодара. В результате многочисленные ранения получили: начальник городского отдела полковник МВД России Чесанов Павел Валерьевич (Чувашская Республика), его заместитель по оперативной работе, руководитель следственного отдела, начальник дежурной части и руководители ряда подразделений. Сразу после взрыва они были срочно доставлены в местную больницу.

Также известно о том, что в Энергодаре взорвали авто коллаборанта-правоохранителя, который предал Украину. Взрыв был настолько сильным, что в многоэтажке рядом повылетали все окна. По предварительным данным, есть погибший.

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