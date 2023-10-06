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Два важнейших вопроса: Зеленский провел заседание Ставки

Ангелина Подвысоцкая
6 октября 2023, 20:59 обновлено 6 октября, 21:07
Украина делает все, чтобы подготовиться к зиме. На Ставке обсудили ситуацию на основных направлениях фронта.
Два важнейших вопроса: Зеленский провел заседание Ставки
Зеленский провел важное заседание Ставки / коллаж: Главред, фото: командование Объединенных Сил ВС Украины, офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский провел важное заседание Ставки. На заседании обсудили два очень важных вопроса. Об этом президент отметил в своем видеообращении.

На Ставке обсудили ситуацию на основных направлениях фронта, обеспечение снарядами и ПВО.

Второй вопрос был связан с обороной, энергетикой и подготовкой страны к зиме. В Украине работают над тем, чтобы защитить объекты генерации и обеспечения электричеством и теплом, восстановления того, что повредили оккупанты.

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"Нынешнее руководство России всегда делает то, что уже когда-то делало. Все ошибки они повторяют. Все зло они повторяют. И когда у них не получается, они думают, что якобы сделали маловато зла, чтобы получилось. Такая сумасшедшая логика. Но должны это учитывать. Этой зимой российские террористы будут снова пытаться уничтожить нашу энергосистему. Они не способны воспринять мнение, что Украину все равно не покорят. Но попытаются сделать больше ударов и больше попыток обойти нашу защиту. Опасность полностью осознаем", - отметил Зеленский.

Украина делает все, чтобы выиграть зиму и пройти все сложности, которые вызовут оккупанты. Большую часть работы должны выполнить и местные власти.

Война в Украине

Напомним, что ночью РФ атаковала Украину 38 "Шахедами", пострадал пункт пропуска на границе. По маршруту следования ударных дронов работала истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы.

ВСУ мощно бьют врага на юге, пошли вперед и захватили новые рубежи. Украинские защитники наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, а также закрепляются на занятых рубежах и истощают врага.

Оккупанты провально наступали под Бахмутом, но понесли большие потери-разведка Британии. В Министерстве обороны Великобритании сообщили, что российская армия способна обороняться, но не может наступать.

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