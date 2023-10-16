Может ли вспыхнуть Третья мировая из-за войны в Израиле: эксперт назвал единственную причину

Конфликт между Израилем и ХАМАСом может перерасти в нечто гораздо более масштабное, если в ситуацию вмешается Иран, который будет бить ядерными зарядами.

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Эксперт сказал, может ли вспыхнуть Третья мировая из-за войны в Израиле/ коллаж: Главред, фото: сайт ЦАХАЛ, Главред

Есть лишь единственная причина, вследствие которой на фоне войны между Израилем и ХАМАСом может вспыхнуть Третья мировая война – если в ситуацию прямо вмешается Иран, и если он применит ядерные заряды.

Такое мнение высказал доктор политических наук, политический эксперт Максим Розумный в интервью Главреду. Он отметил, что без вмешательства Ирана вероятнее всего эта война не перерастет во что-то большее.

"Такая вероятность (возникновения Третьей мировой войны – ред.) возникает только в том случае, если в эту ситуацию прямо вмешивается Иран. И не просто вмешивается, а каким-то оружием массового уничтожения бомбит Израиль – какими-то ядерными зарядами или чем-то подобным. Но если полномасштабного включения Ирана в эту ситуацию не будет, то мне кажется, что эта аллегория не совсем срабатывает", – высказал мнение эксперт.

Он напомнил, что войны в Афганистане и Ираке были гораздо масштабнее, но даже те ситуации не привели к вспышке Третьей мировой.

"Если Третья мировая не началась после вторжения войск США в Афганистан, Ирак и так далее, где столкновение было гораздо масштабнее и имело более откровенный цивилизационный характер, то эта локальная история с Сектором Газа, который уже давно всем мозолит и является горячей точкой, вряд ли что-то кардинально меняет в геополитических раскладах", – отметил разумный.

Смотрите видео интервью Максима Розумного Главреду о войне в Израиле:

Кто такой Максим Розумный? Максим Розумный - украинский политолог, философ, журналист, поэт. Доктор политических наук. родился 27 июня 1969 года в городе Киеве. Окончил Киевский государственный университет имени Тараса Шевченко, факультет журналистики (1992 г.). Заведующий отделом стратегических коммуникаций Национального института стратегических исследований (2005-2008); советник вице-премьер-министра Украины (2008); заведующий отделом гуманитарной политики и безопасности Национального института проблем международной безопасности (с 2009).

Война между Израилем и ХАМАСом

7 октября террористы ХАМАС напали на Израиль. Боевики ударили из Сектора Газа по центральным и южным частям страны с моря, воздуха и суши. По данным Иерусалима, террористы выпустили в сторону Израиля более 2200 ракет. 8 октября Израиль впервые за 50 лет объявил о состоянии войны. Правительство запустило пункт "40 аллеф", который указывает на объявление войны. Израиль мобилизовал 300 тысяч резервистов.

15 октября сообщалось, что Израиль отложил наземную операцию в Секторе Газа из-за "облачности". Израиль задумал самую крупную и сложную операцию своих сил с 2006 года, целью которой является уничтожение всех главарей и членов ХАМАС. Но операцию пришлось отложить – в ЦАХАЛ это объяснили тем, что погодные условия якобы не позволяют им эффективно прикрывать сухопутную армию с неба.

В то же время в США заговорили о вводе войск в сектор Газа. Официальные лица США не исключают ввода американских войск в сектор Газа для освобождения взятых ХАМАСом заложников. В эфире американского телевидения представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби уточнил, что речь идет о гражданах Соединенных Штатов. Но он подчеркнул, что США не намерены участвовать в конфликте Израиля и ХАМАС.

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