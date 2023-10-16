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"Израиль мог позволить атаку": эксперт объяснил, как ЦАХАЛ допустил нападение ХАМАС

Анна Ярославская
16 октября 2023, 11:02 обновлено 16 октября, 11:55
Ситуация с атакой на Израиль довольно странная, потому что Египет за 10 дней предупреждал израильское правительство о том, что готовится нападение.
Максим Розумный, армия Израиля
Максим Розумный объяснил, как армия Израиля допустила атаку ХАМАС / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Twitter Israel Defense Forces

Доктор политических наук, политический эксперт Максим Розумный объяснил, почему не сработала израильская модель безопасности и ХАМАСу удалось застать врасплох израильскую армию, за которой уже давно закрепился статус одной из сильнейших в мире.

"Вопрос, конечно, в первую очередь к спецслужбам и разведке, потому что они упустили (по крайней мере так выглядит) эту подготовку", - сказал Розумный в интервью Главреду.

По словам эксперта, ситуация с атакой на Израиль довольно странная, потому что есть информация о том, что Египет, который меньше всего заинтересован в дестабилизации региона, предупреждал по меньшей мере за 10 дней израильское правительство и израильский сектор безопасности о том, что готовится нападение.

"Может не очень конкретно, но предупреждал, что будут какие-то большие проблемы. В общем, если посмотреть на это вторжение, то это было и размещение сотен пусковых установок, и подведение техники к стене, которая построена на границе между сектором Газа и основной территорией Израиля. Это вторжение - это не просто обстрелы. Там было вторжение многочисленных диверсионных групп на технике (хоть техника и этакая), и не увидеть их, при том что в самом секторе Газа, очевидно, есть очень много израильской агентуры, действительно выглядит очень странным", - сказал эксперт.

По мнению Розумного, "либо израильтяне сознательно позволили это сделать, либо это действительно очень большой провал их спецслужб".

Кто такой Максим Розумный

Максим Розумный – украинский политолог, философ, поэт. Доктор политических наук (2007 г.), кандидат философских наук (1996 г.), председатель Научного общества "Гуманитарная коллегия" (с 1997 г.), член научно-экспертной коллегии при Кабинете министров Украины (с 2008 г.), пишет Википедия.

Смотрите интервью Максима Розумного Главреду:

Что происходит в Израиле

Террористы ХАМАС напали на Израиль рано утром 7 октября. Они обстреляли центральную и южную части государства с суши, моря и воздуха. Удары наносились из Сектора Газа.

Израиль впервые за 50 лет объявил о состоянии войны. Правительство запустило пункт "40 аллеф", который сигнализирует объявление войны. Кроме того, Иерусалим намерен мобилизовать 300 тысяч человек.

15 октября стало известно, что израильское командование отложило наземную операцию в секторе Газа, целью которой остается уничтожение всех главарей и членов ХАМАС, из-за облачности. Погодные условия якобы не позволяют ЦАХАЛ эффективно прикрывать сухопутную армию с неба.

Американская армия не будет вступать в войну Израиля и ХАМАС. Однако в Белом доме не исключили, что военные США могут быть привлечены для того, чтобы освободить заложников. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби.

Президент США Джо Байден заявил, что ХАМАС должен быть уничтожен, но Палестинское государство нужно сохранить.

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