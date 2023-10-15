В США заговорили о вводе войск в сектор Газа - СМИ

В США еще раз подчеркнули, что не намерены участвовать в конфликте Израиля и ХАМАС.

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Сейчас точных данных по заложникам в США нет / Коллаж: Главред, фото: скриншот с видео

Официальные лица США не исключают ввода американских войск в сектор Газа для освобождения взятых ХАМАСом заложников.

В эфире американского телевидения представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби уточнил, что речь идет о гражданах Соединенных Штатов.

"Я не буду ничего исключать (возможность ввода американских войск на территорию), когда речь идет о возвращении наших заложников домой. Мы работаем над этим буквально по часам, но, опять же, для того, чтобы выработать конкретные варианты политики, необходимо иметь гораздо больше контекстной информации, чем та, которая доступна для использования сейчас, и мы работаем над этим", - цитирует РБК Кирби в эфире "Fox News". видео дня

При этом Кирби подчеркнул, что США не намерены участвовать в боевых действиях между Израилем и террористами ХАМАС.

Также чиновник отметил, что в настоящее время в США отсутствуют точные данные о количестве и местах содержания пленных.

Война в Израиле

После перестрелок с террористами ХАМАС, которые вооруженными пробрались на территорию Израиля и совершили ряд преступлений против гражданских, министр обороны страны Йоав Галант заявил о том, что Иерусалим переходит к полноценному наступлению на сектор Газа.

Операция была запланирована на выходные, но ее отложили на несколько дней, по крайней мере, частично из-за погодных условий, которые затруднили бы израильским пилотам и операторам беспилотников обеспечение воздушного прикрытия наземных сил, сообщили офицеры.

Однако все это произошло на фоне угроз Ираном, что Тегеран вмешается в войну в случае вторжения ЦАХАЛ в сектор Газа.

США и Израиль обеспокоены ситуацией - второй фронт может быть открыт на севере Израиля, если "Хезболла" при поддержке Тегерана пойдет на военное вторжение.

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