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США готовят пакет военной помощи Украине и Израилю: у Байдена раскрыли детали

Алексей Тесля
15 октября 2023, 17:33 обновлено 15 октября, 17:37
Джо Байден намерен провести интенсивные переговоры с Конгрессом США, подчеркнул Джейк Салливан.
Салливан, ВСУ
Джейк Салливан рассказал о подготовке нового пакета помощи для Украины / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, 10 ОГШБр

Советник администрации США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан рассказал о подготовке нового пакета военной помощи Украине.

Как подчеркнул он в эфире CBS, новый пакет военной помощи для Израиля и Украины будет "значительно превышать $2 млрд".

Представитель администрации Белого дома пояснил, что президент США Джо Байден намерен провести интенсивные переговоры с Конгрессом США.

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Салливан пояснил, что цель политических консультаций - разблокирование нового пакета военной помощи.

Военная помощь США Украине

Ранее сообщалось о том, что США могут объединить в один пакет финансирование для Украины, Израиля и Тайваня. Запрос Белого дома на финансирование будет направлен на то, чтобы уменьшить нагрузку на Пентагон, который отвечает за поддержку Израиля, Украины и Тайваня.

Напомним, ранее сообщалось, что в США обсуждают годовой пакет помощи Украине на $50-100 млрд. Решение могут одобрить в период между 16 октября, когда Сенат вернется с каникул, и 17 ноября.

Ранее сообщалось, что в казне Пентагона осталось 5,2 миллиарда долларов на оружие и другую помощь по безопасности для Украины. Эта сумма примерно эквивалентна стоимости оружия, которое администрация президента США Джо Байдена направила в Украину за последние шесть месяцев. Как пишет The Wall Street Journal, оставшихся денег может хватить лишь на несколько месяцев.

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новости США военная помощь Джейк Салливан война России и Украины
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