Тела складывают в коридорах: раскрыты реальные потери русских во время наступления

Не прекращаются "мясные" штурмы оккупантов. Ликвидированных медикам уже негде складывать.

https://glavred.info/ukraine/tila-skladayut-u-koridorah-rozkrito-realni-vtrati-rosiyan-pid-chas-nastupu-10508494.html Ссылка скопирована

РФ продолжает штурмовать украинские позиции / коллаж Главреда. Фото: Минобороны РФ, instagram Libcos

Российские войска во время попыток атак украинских позиций несут огромные потери. Центр национального сопротивления со ссылкой на данные подполья пишет о "сотнях" раненых, которых ежедневно доставляют в медпункты на оккупированных территорий.

"Неудачные попытки штурмовых действий оккупационных войск на украинские позиции обернулись оккупантам огромными потерями. Сотни россиян ежедневно доставляют в морги Донецка, где критически не хватает места, тела оккупантов складывают в коридорах и во дворах моргов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что местные работники обеспокоены угрозой эпидемической вспышки инфекции, ведь тела оккупантов складывают в коридорах, на улице и других помещениях, которые не приспособлены для соответствующего хранения.

видео дня

Кроме неудачных штурмов, оккупанты несут потери из-за работы партизан.

Война в Украине - последние новости

Уже неделю Россия ведет новое наступление на Авдеевском направлении, "поливая" украинские позиции из всех видов вооружения. Впрочем, наши защитники мужественно удерживают территорию.

Отдельно сообщается, что россияне преследуют одновременно три цели оккупации города. По словам военного ВСУ, захват города открыл бы путь для врага для дальнейшего продвижении на Нью-Йорк, Константиновку и Покровск.

Но это также поможет врагу замедлить продвижение ВСУ в направлении Донецка и заставит украинское командование перебрасывать резервы с тех направлений, где сейчас у защитников есть территориальные успехи.

В этих штурмах россияне задействовали различные подразделения регулярной армии, снова привлекая так называемые Шторм-Z, которые состоят из в основном завербованных заключенных. По мнению аналитиков Института изучения войны, ВС РФ столкнулись с рядом проблем при наступлении на Авдеевку Донецкой области. Среди них - медицинское обеспечение.

Вас также могут заинтересовать новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.