УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Нападение ХАМАС на Израиль раскололо отношения Путина и Нетаньяху – WSJ

Андрей Ганчук
15 октября 2023, 16:28 обновлено 15 октября, 16:34
Премьер Израиля Нетаньяху все время общался с директором Кремля Путиным – даже несмотря на нападение РФ на Украину и дружбу Кремля с Ираном, пишут журналисты.

Нетаньяху, Путин
Путин не принес Нетаньяху соболезнования из-за гибели израильтян после атаки ХАМАС - СМИ / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот YouTube

Нападение ХАМАС на Израиль существенно испортило отношения премьер-министра Биньямина Нетаньяху с главой страны-оккупанта России Владимиром Путиным. Ранее они постоянно поддерживали связь, даже несмотря на нападение Москвы на Украину и усиление сотрудничества Кремля с Ираном. Однако Путин стал одним из немногих лидеров, которые не выразили Нетаньяху сочувствие из-за гибели более 1300 израильтян.

В материале The Wall Street Journal говорится о том, что Нетаньяху последнее время сохранял "теплое общение" с Путиным, несмотря на стремительную изоляцию президента РФ. Отношения не портили ни нападение на Украину, ни укрепление сотрудничества России с Ираном.

видео дня

Журналисты напомнили, что Нетаньяху и Путин неоднократно проводили телефонные переговоры, а израильский премьер заявил о своем нейтральном отношении к российско-украинской войне и отказался поставлять Украине оружие даже тогда, когда этого требовал западный мир.

"Теперь, после атаки поддерживаемых Ираном боевиков ХАМАС на Израиль, эти разговоры, похоже, прекратились. Путин - один из немногих лидеров, который не выразил Нетаньяху соболезнования из-за гибели более 1300 израильтян, убитых боевиками ХАМАСа", - написали в WSJ.

К чему может привести союз России и Ирана

Кроме того, в американском издании акцентировали на том, что охлаждение отношений России и Израиля лишь указывает на более широкие сдвиги в роли Москвы на Ближнем Востоке с момента военного вторжения в Украину.

В частности, Москва в обмен на дроны поставила Ирану учебные самолеты Як-130 и изучает возможности продажи Тегерану истребителей Су-35. Это может привести к изменению баланса воздушных сил на Ближнем Востоке.

Террористы ХАМАС напали на Израиль

Утром 7 октября террористы ХАМАС из Сектора газа напали на Израиль. Боевики нанесли массированные удары по территории страны с суши, моря и воздуха. Иерусалим активировал пункт "40 аллеф" и впервые за 50 лет объявил о состоянии войны. Мобилизовано более 300 тысяч израильских резервистов. Боевые действия продолжаются.

Иран через ООН пригрозил Израилю вмешательством в войну Иерусалима против террористов ХАМАС. На фоне сообщение о подготовке ЦАХАЛ к наземной военной операции в Секторе Газа в Тегеране сообщили, что могут вмешаться в конфликт в случае его эскалации.

Израиль отложил наземную операцию в секторе Газа из-за "облачности", сообщили в The New York Time. Как утверждают журналисты, операцию решили перенести из-за погодных условий, которые не позволяют Армии обороны Израиля эффективно прикрывать свои сухопутные войска с воздуха.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
новости России Владимир Путин Биньямин Нетаньяху Нападение ХАМАС на Израиль война в Израиле
Реклама

Главное за день

Тела складывают в коридорах: раскрыты реальные потери русских во время наступления

Тела складывают в коридорах: раскрыты реальные потери русских во время наступления

17:18 Украина
РФ бросила в бой резервы и готовит окружение ключевого города – подполковник ГПСУ

РФ бросила в бой резервы и готовит окружение ключевого города – подполковник ГПСУ

16:53 Украина
Нападение ХАМАС на Израиль раскололо отношения Путина и Нетаньяху – WSJ

Нападение ХАМАС на Израиль раскололо отношения Путина и Нетаньяху – WSJ

16:28 Мир
Все главные новости

Последние новости

17:18

Тела складывают в коридорах: раскрыты реальные потери русских во время наступления

17:14

Травести-дива Монро жестко ответила на вопрос про личную жизнь

17:05

Митинги и сбор средств: супруги из Великобритании собрали миллион для украинцев

17:00

Идеальный ужин для осенних вечеров: рецепт лазаньи для ленивых за 30 минут

16:54

Эксперт назвала 2 самых мощных и дешевых чистящих средства для унитаза

Если Иран вступит в войну в Израиле, США получат шанс покончить с РФ - ЗильберЕсли Иран вступит в войну в Израиле, США получат шанс покончить с РФ - Зильбер
16:53

РФ бросила в бой резервы и готовит окружение ключевого города – подполковник ГПСУ

16:28

Нападение ХАМАС на Израиль раскололо отношения Путина и Нетаньяху – WSJ

16:19

Выпадет мокрый снег и дождь, налетит ветер: погода в Украине на неделю

16:15

Страх украинских дронов: россияне городят новые ограждения в Севастопольской бухте

Реклама
15:49

РФ стянула резервы и нацелилась на захват крупного города Украины – генерал армии

15:46

Память - только 3 минуты: тяжелобольной Брюс Уиллис перестал читать и почти не говорит

15:36

США подняли третий самолет в направлении Крыма: в Сети узнали подробности

15:33

Не злите рабочих: зачем строители закладывают яйца в стены

15:19

Россия пытается обесточить Херсон: нанесены новые удары по городу

15:11

Мадонна с украинским флагом и в украинской шляпе открыла мировое турне

15:09

"Мы готовимся": диктатор Путин заговорил о войне РФ против США

14:40

Беглец Дмитрий Ступка в США похвастался фото с красоткой-возлюбленной

14:27

Умер солист Национальной оперы Украины Александр Востряков

14:24

РФ "хочет" окружить Авдеевку и осуществить перелом на поле боя – The Economist

14:12

Только 30% найдут на картинке отличия: эта оптическая иллюзия вскружит вам голову

Реклама
14:09

Лунный день 16 октября 2023: Месяц сулит решение финансовых проблем

13:34

Новый муж Дорофеевой публично закатил ей сцену ревности из-за известного блогера

13:07

Россияне хотят захватить Авдеевку по трем причинам - боец ВСУ

13:05

7 упражнений на 7 минут: идеальный способ, как убрать складки на спинеВидео

13:01

Действовать нужно быстро: профессор назвала первые признаки облысения у мужчин

13:01

Гороскоп Таро на неделю 15-22 октября: Льву - новое начало, Рыбам - разочарование

12:51

Служба безопасности Украины нанесла меткий удар по подстанции на БелгородчинеВидео

12:26

Можно бить ракетами и артиллерией: в разведке Британии назвали ключевую цель ВСУ

12:15

Что приготовить из вчерашней картошки: 3 фантастических блюда

12:11

Спикер СБУ Артем Дехтяренко женился на украинской телеведущей

12:09

На столе и капли не останется: это самый любимый салат всех мужчин - рецепт

12:05

Часть систем ПВО Украина арендует у партнеров: в ВСУ рассказали детали

11:32

Израиль отложил наземную операцию в секторе Газа из-за "облачности" - NYT

11:23

"Этот исторический момент уже начался": когда война окончательно закончится - прогноз для Украины

11:19

Зачем пираты носили серьги: 4 причины, которые вас удивят

11:17

Китайский гороскоп на завтра 16 октября 2023: Быку - ответ за неудачи в личной жизни, Лошади - запретное влечение

11:12

Путин разразился абсурдным заявлением о контрнаступлении ВСУ

10:54

РФ сбросила на Херсон 2 авиабомбы: попадание в районе объекта критической инфраструктуры

10:32

Как очистить швы между плиткой на полу: хозяйки назвали наилучший способ

10:31

В Польше начались парламентские выборы: как результаты повлияют на Украину

Реклама
10:18

РФ отводит корабли ЧФ к Новороссийску: остается ли риск ракетных ударов

09:49

Гости будут умолять дать этот рецепт: готовим куриные рулетики с сыром, пошаговое приготовление

09:42

Церковный праздник 16 октября: что нельзя делать на Лонгина Сотника

09:41

Иран через ООН пригрозил Израилю вмешательством в войну и назвал условие – СМИ

09:29

Оккупанты ночью трижды атаковали ракетами С-300 окрестности Запорожья: есть разрушенияФото

09:18

Для Израиля компромиссных вариантов нетмнение

08:55

Россия столкнулась с проблемами в наступлении на Авдеевку: в ISW раскрыли причины

08:53

Гороскоп на завтра 16 октября 2023: Девы - оденьте желтое, Раки - проявите себя

08:28

В РФ была громкая ночь: оккупанты объяснили взрывы "сбиванием 27 беспилотников"

07:40

Россия пытается заморозить войну, Украина хочет лишить РФ инструментов агрессии – ОП

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Лайфхаки
Сад и огородВсе о салеУборкаСтиркаКомнатные растения
Персоны
Алексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новости
Гороскоп
Астролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделю
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять