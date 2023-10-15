Нападение ХАМАС на Израиль раскололо отношения Путина и Нетаньяху – WSJ

Премьер Израиля Нетаньяху все время общался с директором Кремля Путиным – даже несмотря на нападение РФ на Украину и дружбу Кремля с Ираном, пишут журналисты.

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Путин не принес Нетаньяху соболезнования из-за гибели израильтян после атаки ХАМАС - СМИ / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот YouTube

Нападение ХАМАС на Израиль существенно испортило отношения премьер-министра Биньямина Нетаньяху с главой страны-оккупанта России Владимиром Путиным. Ранее они постоянно поддерживали связь, даже несмотря на нападение Москвы на Украину и усиление сотрудничества Кремля с Ираном. Однако Путин стал одним из немногих лидеров, которые не выразили Нетаньяху сочувствие из-за гибели более 1300 израильтян.

В материале The Wall Street Journal говорится о том, что Нетаньяху последнее время сохранял "теплое общение" с Путиным, несмотря на стремительную изоляцию президента РФ. Отношения не портили ни нападение на Украину, ни укрепление сотрудничества России с Ираном.

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Журналисты напомнили, что Нетаньяху и Путин неоднократно проводили телефонные переговоры, а израильский премьер заявил о своем нейтральном отношении к российско-украинской войне и отказался поставлять Украине оружие даже тогда, когда этого требовал западный мир.

"Теперь, после атаки поддерживаемых Ираном боевиков ХАМАС на Израиль, эти разговоры, похоже, прекратились. Путин - один из немногих лидеров, который не выразил Нетаньяху соболезнования из-за гибели более 1300 израильтян, убитых боевиками ХАМАСа", - написали в WSJ.

К чему может привести союз России и Ирана

Кроме того, в американском издании акцентировали на том, что охлаждение отношений России и Израиля лишь указывает на более широкие сдвиги в роли Москвы на Ближнем Востоке с момента военного вторжения в Украину.

В частности, Москва в обмен на дроны поставила Ирану учебные самолеты Як-130 и изучает возможности продажи Тегерану истребителей Су-35. Это может привести к изменению баланса воздушных сил на Ближнем Востоке.

Террористы ХАМАС напали на Израиль

Утром 7 октября террористы ХАМАС из Сектора газа напали на Израиль. Боевики нанесли массированные удары по территории страны с суши, моря и воздуха. Иерусалим активировал пункт "40 аллеф" и впервые за 50 лет объявил о состоянии войны. Мобилизовано более 300 тысяч израильских резервистов. Боевые действия продолжаются.

Иран через ООН пригрозил Израилю вмешательством в войну Иерусалима против террористов ХАМАС. На фоне сообщение о подготовке ЦАХАЛ к наземной военной операции в Секторе Газа в Тегеране сообщили, что могут вмешаться в конфликт в случае его эскалации.

Израиль отложил наземную операцию в секторе Газа из-за "облачности", сообщили в The New York Time. Как утверждают журналисты, операцию решили перенести из-за погодных условий, которые не позволяют Армии обороны Израиля эффективно прикрывать свои сухопутные войска с воздуха.

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