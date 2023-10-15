Россия столкнулась с проблемами в наступлении на Авдеевку: в ISW раскрыли причины

Российские пропагандисты продолжают выдумывать "успехи" оккупантов на Авдеевку и якобы провал контрнаступления ВСУ, отметили в Институте изучения войны.

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У войска агрессора России проблемы с медицинским обеспечением у Авдеевки - ISW / Коллаж: Главред, фото: открытые источники, Минобороны РФ (иллюстративное фото)

Оккупационные войска агрессора России столкнулись с рядом проблем при наступлении на Авдеевку Донецкой области. Среди них – медицинское обеспечение. В захваченных Горловку и Донецке не хватает хирургов и российских врачей уже зовут "ехать на фронт". Впрочем, пропагандисты "хвалят" усилия оккупантов и придумывают, дескать, провал контрнаступления украинской армии. Об этом заявили в Институте изучения войны.

В сводке ISW говорится о том, что, исходя из сообщений российских пропагандистов, можно сделать вывод, согласно которому оккупанты при наступлении на Авдеевку сталкиваются с серьезными проблемами.

Как отмечают аналитики, у врага проблемы с медицинским обеспечением – в захваченных Горловке и Донецке возле Авдеевки не хватает хирургов, в связи с чем российских врачей уже зовут "на фронт".

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Кроме того, представитель Таврической группировки войск ВСУ Александр Штупун 14 октября сказал, что большинство потерь россиян по причине некачественной медицинской помощи, местные больницы заполнены.

Впрочем, несмотря на ситуацию, пропагандисты по-прежнему хвалят наступательные "усилия" оккупантов на Авдеевку, что фиксировалось 13 и 14 октября, и продолжают продвигать выдумку о якобы завершении украинского контрнаступления.

Однако один из военных пропагандистов РФ предупредил, что официальная Москва поспешила заявлять о "завершении контрнаступления ВСУ" и пока рано говорить о способности оккупантов организовать полноценную наступательную операцию под Авдеевкой.

Ситуация в Авдеевке

Руководитель Авдеевской военно-гражданской администрации Виталий Барабаш заявил, что россияне бросили в штурм 10 тысяч оккупантов на захват Авдеевки. По словам главы города, ситуация тяжелая, но контролируемая.

Как полагает Виталий Барабаш, Москва установила новый "дедлайн" для взятия Донетчины. В частности, войска России хотят захватить всю Донецкую область до 31 декабря.

У оккупантов бешеные потери под Авдеевкой, сказал представитель ВСУ Александр Штупун. За несколько суток российские войска потеряли более 3 тысяч своих военных.

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