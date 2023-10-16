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Рост будет рекордным: в Украине прогнозируют повышение цен на основные продукты

Юрий Берендий
16 октября 2023, 11:19 обновлено 16 октября, 11:19
Ряд товаров в ближайшее время может вырасти в стоимости. В первую очередь подорожают молокопродукты, овощи и фрукты.
Молоко, овощи, цена
В Украине прогнозируют рост цен на основные продукты / Коллаж Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Стоимость нескольких группы продовольственных товаров может вырасти в ближайшем будущем. Прежде всего, речь идет о молочных продуктах, фруктах и овощах. Об этом сообщил председатель Комитета по вопросам аграрной и земельной политики Александр Гайду, говорится на сайте Верховной Рады Украины.

"Традиционно осенью начинает расти цена овощей и фруктов, ведь во время холодов их нужно хранить в специализированных хранилищах. Это приводит к росту себестоимости производства и уменьшению предложения, потому что хозяйства, не имеющие таких хранилищ, пытаются до начала холодов реализовать свою продукцию, а хозяйства, в которых есть склады, пытаются "растянуть" реализацию до начала лета, когда цена будет выше", – отметил Александр Гайду.

По словам депутата, цены на овощи и фрукты постепенно будут расти на 5-10% каждый месяц. Что касается молочной продукции, то ее цена также вырастет, однако не критично - на 3-5%.

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Александр Гайду также сообщил, что зимой стоит ожидать существенного подорожания цены на куриные яйца. Цена может достичь 75-ти гривен за 10 штук.

"Рекордсменом по росту цен в этом году снова будут куриные яйца. Большая доля яиц в Украине производится именно в небольших хозяйствах. Сейчас мы находимся в точке, когда уменьшается предложение от домохозяйств и цена начинает подниматься вверх. Поэтому велика вероятность того, что к новогодним праздникам цены достигнут показателя прошлого года, когда яйца на полках стоили около 75 грн за десяток", – отметил Александр Гайду.

Александр Гайду добавил, что, несмотря на ожидаемое увеличение цен, большинство продуктов осенью 2023 года все еще стоят дешевле, чем в прошлом году. В частности, гречка подешевела более чем в 2 раза. Кстати, нынешний урожай гречихи является рекордным, так что это тоже будет способствовать снижению цены на крупу, подытожил Александр Гайду.

Цены на продукты в Украине

Напомним, как ранее сообщал Главред, в Украине значительным и заметным образом подешевела белокочанная капуста.

В то же время, осенью в Украине подорожают практически все основные продукты питания. Такое мнение высказал советник директора агропромышленного комплекса львовского оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" Иван Стефанишин.

Также, в Украине заметно подорожали куриные яйца. На данный момент десяток яиц марки "наседка" стоит в среднем 48,5 грн (почти на 3 грн превышает среднюю цену августа в 45,82 грн).

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